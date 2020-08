Anticipazioni Il Segreto 27 agosto 2020/ Tristan salva Martin (Replica)

Il Segreto, anticipazioni puntata 27 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 27 agosto, Tristan riesce a salvare Martin dalle grinfie di Felisa e poi caccia Angustias di casa, colpevole di aver commissionato l’uccisione del bambino alla sua amica squilibrata. Francisca, anche se a malincuore, è costretta a far scagionare Pepa la quale trova, all’uscita di prigione, Alberto, pronto a prendersi cura di lei. Nonostante Tristan le chieda scusa, pronto a costruirsi ora una vita con lei, la levatrice non riesce a dimenticare che l’uomo della sua vita ha dubitato di lei e ha pensato che potesse davvero aver ucciso il bambino, per questo motivo gli dice che non vuole rivederlo mai più e gli intima di lasciarla in pace.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Martin confessa al padre di aver visto Felisa che soffocava il suo fratellino con un cuscino nella culla ma aggiunge che fino a quel momento non aveva raccontato nulla perché aveva paura dell’amica della mamma, che non solo ha la faccia molto cattiva ma che ha detto anche ad Angustias che era meglio se lui fosse morto. Il padre gli promette che sarà sempre al sicuro insieme a lui e pensa subito a come far uscire Pepa dalla prigione. La levatrice ha ricevuto la visita di Don Anselmo che ha scoperto che Felisa in passato era stata accusata dell’omicidio dei suoi figli ma era riuscita a scappare prima di essere imprigionata. Francisca convoca Mercedes perché teme che Soledad voglia rinunciare al matrimonio o che il Marchese possa cambiare idea: quando la giovane attrice minimizza le sue preoccupazioni, la Montenegro ha uno scatto di rabbia incontrollato. Tristan, dopo aver raccontato alla madre della sua scoperta, corre nella stanza di Angustias nel tentativo di avere da lei maggiori informazioni, ma i sedativi che la donna ha assunto l’hanno stroncata e non si sveglia. Tristan dà ordine ai suoi uomini di cercare ovunque Felisa mentre Angustias apre gli occhi appena sveglia poiché ha solo finto di essere svenuta.

Mauricio e Tristan coordinano la squadra per ritrovare Felisa ma il braccio destro di Francisca è convinto che la donna non abbia mai lasciato la Villa. Pepa in carcere non sa che la verità è venuta a galla e si confronta con un’altra detenuta su che cosa succederà se Don Anselmo non riuscirà ad aiutarla. Mentre Juan si accorda con la famiglia per lasciare il più in fretta possibile Puente Viejo, Emilia porta la cena ad Alberto nel suo studio. Il dottore ne approfitta per raccontarle che l’uomo non ha accettato le cure e che è scappato quando ha saputo che le spese sarebbero state pagate da Sebastian. Il ragazzo, intanto, si confronta con Francisca su come far fronte alle numerose richieste dei clienti della conserveria ma è evidente che il carisma e la determinazione della donna stanno avendo il sopravvento sulle teorie egualitarie di Sebastian. Emilia viene a sapere che la colpevole dell’omicidio del piccolo Tristan è Felisa e corre a dirlo a Pepa in carcere la quale, però, scopre che il bambino è tornato alla Villa ed è quindi in pericolo. Angustias raggiunge Felisa nel suo nascondiglio e l’accusa di aver ucciso suo figlio per cui la caccia immediatamente dicendole che non vuole rivederla mai più. Questo scatena la follia nella mente della donna che reputa che il colpevole dell’astio che ora Angiustias prova nei suoi confronti è di Martin. Il Marchese richiede a Tristan e Francisca il permesso di poter velocizzare i preparativi di nozze e organizzare il matrimonio la settimana successiva: i due acconsentono, convinti che sia quello che Soledad vuole. Intanto Mercedes prova a convincere la cugina ad acconsentire alle nozze mentre un medico del manicomio corre a casa Montenegro per avvisarli che Felisa è una sua paziente scappata dall’ospedale.



