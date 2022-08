Anticipazioni La Mantide, puntata 5 settembre/ Svelata l’identità del copycat e…

La Mantide, ultima puntata 5 settembre

La terza e ultime puntata de “La Mantide” andrà in onda lunedì 5 settembre, sempre in prima serata su Canale 5. Nel finale di stagione sarà rivelata l’identità del copycat della serial killer, ma ci sarà anche una risoluzione del rapporto tra Jeanne Deber e il figlio Damien Carrot. La Mantide, infatti, ha accettato di collaborare con la polizia a una sola condizione: comunicare con Damien, diventato nel frattempo poliziotto. Damien, che considera sa madre come morta, è testardo, tormentato e a volte ambiguo; Jeanne è tenace, determinata e machiavellica. L’indagine porterà al riavvicinamento tra madre e figlio, che scopriranno l’uno nell’altra una persona di cui fidarsi. Ma non è tutto, l’ultima puntata svelerà anche il passato di Jeanne e i motivi che l’hanno portata a diventare la Mantide. Ecco le anticipazioni degli ultimi due episodi della miniserie.

La Mantide, anticipazioni episodi 5 e 6

Nel quinto episodio di “La Mantide” Damien rivela Lucie di essere il figlio di una serial killer e le chiede di andarsene di casa, temendo per la sua incolumità. Lei si trasferisce a vivere con l’amica Virginia. Intanto la polizia definisce il profilo del copycat diventa più chiaro: la sua riproduzione identica di un rituale sulla scena del crimine fa pensare che abbia assistito a uno dei delitti della Deber. Jeanne cerca di ricordare e mette Damien sulle tracce di un bambino picchiato dai genitori per aver messo in dubbio la sua identità sessuale. Di chi si tratta? È qualcuno che conosce molto bene Jeanne e la sua famiglia. Nel sesto episodio il copycat fugge prendendo Lucie in ostaggio. Il serial killer accetta di liberare la moglie di Damien se gli verrà consegnata la Mantide, in modo da poter regolare i conti con lei. Damien sacrificherà sua madre per salvare Lucie? La donna viene gravemente ferita durante l’intervento della polizia e la Mantide riesce a fuggire con il suo emulatore. I due assassini erano complici fin dall’inizio?

