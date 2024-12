Segreti di famiglia anticipazioni turche: Ilgaz scopre chi ha ucciso Engi, Ceylin è innocente

Le nuove puntate di Segreti di famiglia vanno in onda ogni giovedì in seconda serata su Canale5 a partire dalle 23.35 circa, e nelle trame attualmente in onda la protagonista principale è nei guai e finirà in carcere con l’accusa di omicidio. Nelle precedenti puntate la giovane avvocata con il marito Ilgaz hanno indagato sulla morte della sorella Inci e dopo tanti risvolti e colpi di scena sono risaliti al colpevole: Engin. Il giovane è finito dietro le sbarre ma, a causa di un avvelenamento è stato ricoverato in ospedale ed è riuscito a scappare.

Ceylin ha rincorso l’uomo ed i due sono scomparsi nel nulla, ma poi c’è stato un risvolto choc: Ceylin è stata ritrovata nel bosco sotto choc e ferita mentre di Engin si sono perse le tracce e successivamente viene ritrovato cadavere. Le anticipazioni svelano che sarà proprio la giovane ad essere accusata di omicidio ma è davvero lei la colpevole? La verità su chi ha ucciso Engin si scopre da Segreti di famiglia anticipazioni turche: Ceylin è innocente ed Ilgaz scoprirà chi è l’assassino di Engin.

Anticipazioni Segreti di famiglia: Engin è stato ucciso da Niyazi, un agente di polizia

Scendendo nel dettaglio da Segreti di famiglia anticipazioni turche si scopre che Ilgaz, grazie all’aiuto dell’amico e collega Eren, indagherà per scoprire cos’è successo quella notte e chi ha ucciso Engin. Sul luogo del delitto sono stati ritrovati gli oggetti personali di Ceylin come auricolari e telefonino ma la ragazza non ricorda nulla. Successivamente, però, Ceylin inizierà a trovare la memoria e ricorderà di essere stata aggredita, nel frattempo Ilgaz continuerà ad indagare sempre più certo della innocenza della moglie e risalirà ad una talpa in commissariato: ad uccidere Engin è stato un poliziotto e più avanti si scoprirà anche chi è Niyazi. Tuttavia ci sarà una nuova svolta, dopo che Ilgaz scoprirà il suo crimine Niyazi Karacam si suiciderà gettandosi davanti a un camion in corsain autostrada.