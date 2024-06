Anticipazioni La promessa, puntata 27 giugno 2024/ Petra minaccia Pia e s’infuria con Feliciano

Anticipazioni La promessa, 27 giugno 2024: Candela continua ad evitare Orengo

Nuovo appuntamento domani pomeriggio, giovedì 27 giugno 2024, con la soap di Canale 5 La promessa; stando a quanto rivelano le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Cruz decide di tenere Ramona sotto controllo non osservando il consiglio di Petra, che l’aveva invitata ad impedire alla donna di spargere voci in paese. Nel frattempo Candela continua ad evitare Orengo dopo la proposta di matrimonio ricevuta e, anche di fronte ad un regalo da parte del suo amato, rimane ferma nella propria posizione.

Pia finisce nel mirino di Petra, che le rivolge una pesante minaccia se continuerà a spargere bugie a La Promessa sul conto suo e di suo fratello; Feliciano infatti spera che le cose cambino e per questo, dopo il rapimento del figlio di Pia e il suo successivo ritrovamento, propone a Petra di rivelare tutta la verità sul bambino, ma la donna s’infuria. Nel frattempo, Lorenzo consiglia a Cruz di riconciliarsi con i cognati ma la Marchesa non ci sta, non dopo la decisione di Margarita e Fernando di celebrare il fidanzamento di Antonio e Martina proprio nella tenuta.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa su Canale 5, Margarita continua a burlarsi di Cruz e, insieme a Fernando, decide di organizzare la festa di fidanzamento di Antonio e Martina nella loro tenuta, scatenando l’ira della Marchesa. Le tensioni in famiglia sono ormai evidenti, ancor più dopo che la famiglia de Lujan è stata messa in cattiva luce di fronte a tutta la nobiltà durante il Garden Party.

Per Candela è invece arrivato un importante colpo di scena, una proposta di matrimonio di Orengo; inizialmente travolta dall’euforia, la domestica però arretra e decide di chiedere consiglio a Simona. Inoltre Curro e Jana sono alla costante ricerca della verità sul loro passato; il ragazzo ha un duro confronto con Ramona, che non intende proferire parola a tal riguardo, e solo l’intervento della sorella per calmarlo evita il peggio…

