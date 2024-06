Anticipazioni La promessa, puntata 26 giugno 2024/ Cruz è furibonda con Fernando e Margarita!

Anticipazioni La promessa, 26 giugno 2o24: Orengo chiede la mano di Candela

La promessa torna in onda domani pomeriggio, mercoledì 26 giugno 2024, con una nuova puntata in onda come sempre su Canale 5; secondo le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Cruz e Alonso si infurieranno per la decisione di Margarita e Fernando di organizzare a La Promessa la festa di fidanzamento di Antonio e Martina. La coppia è su tutte le furie per non essere stata consultata prima e, per Cruz, tale gesto si aggiunge alle già evidenti tensioni con Margarita, che ha screditato la Marchesa davanti tutta la nobiltà al Garden Party.

Nel frattempo arriva una proposta importante per Candela: Orengo le ha infatti chiesto di sposarlo ma la donna, dopo un iniziale entusiasmo, prende tempo e decide di consultarsi con Simona chiedendole un consiglio. Inoltre Curro ha avuto un duro scontro con Ramona nel tentativo di estrapolare dalla donna informazioni importanti sul suo passato; Jana ha però assistito a tutto ed è intervenuta rimproverando il fratello ed evitando che la situazione degenerasse.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa in onda su Canale5, il Garden Party si è rivelato un incubo per Cruz: Margarita ha messo in atto la sua vendetta contro la Marchesa, screditandola di fronte alla nobiltà che ha ignorato la famiglia de Lujan. Martina ha partecipato controvoglia alla festa organizzata da Antonio, dove è stata presentata e festeggiata come la fidanzata del duca, per poi concedersi un ballo veloce con il suo amato Curro.

Intanto Jimena è intenzionata a mettere in atto la sua strategia, quella del finto aborto, e solo per un soffio scopre Manuel e Jana più vicini che mai durante un ballo a sorpresa organizzato dal ragazzo; infine, Maria accetta di accompagnare Salvador nel viaggio che lo porterà all’operazione.

