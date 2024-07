Anticipazioni La promessa, puntate 8 e 9 luglio 2024/ Jimena cade e scatena la preoccupazione di tutti

Anticipazioni La promessa, 8 e 9 luglio 2024: proseguono le ricerche di Ramona

Nuovi appuntamenti oggi e domani pomeriggio, lunedì 8 e martedì 9 luglio 2024 con la soap di Canale 5 La promessa; secondo le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity per la giornata di oggi, cresce la preoccupazione per le condizioni di salute di Jimena, caduta dopo aver accennato alcuni passi di ballo. La donna viene prontamente visitata da Abel; il medico, che è suo complice nella strategia legata alla finta gravidanza, rassicura tutti i presenti sulla sua salute ma, nonostante questo, la famiglia è sempre più preoccupata per il suo insolito comportamento.

Nel frattempo proseguono le ricerche di Ramona anche presso La promessa, come autorizzato da Alonso e nonostante Cruz si opponga all’intervento di Manuel e Curro; anche Jana è immersa nelle ricerche e tenta di recuperare il fazzoletto della donna, ma invano. Proseguendo con le anticipazioni de La promessa di domani, invece, Antonio delude Margarita e Martina svelando alla ragazza che il matrimonio non si farà poiché non ha ottenuto l’approvazione da parte dei duchi; nel frattempo Catalina e Pelayo sono sempre più vicini, ma il loro nuovo progetto commerciale genera numerose tensioni alla tenuta, soprattutto con Cruz.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è accaduto nelle precedenti puntate de La promessa, andate in onda su Canale 5 nei giorni scorsi? Martina è vicina al fidanzamento con Antonio e ha deciso di troncare i rapporti con Curro, rompendo con lui e spezzandogli il cuore; intanto Abel si è invaghito di Jana ma è consapevole che la ragazza è nel mirino anche di Manuel, mentre prosegue la strategia del medico concordata con Jimena e legata alla finta gravidanza.

Nel frattempo la scomparsa di Ramona genera non poca preoccupazione presso la tenuta; la donna è sparita dal nulla ormai da diversi giorni e i gruppi di ricerca si sono subito mobilitati. Cruz ha però imposto loro di non effettuare le ricerche presso le terre de La Promessa…

