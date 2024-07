Anticipazioni La promessa, puntata 6 luglio 2024/ Curro ha il cuore spezzato: Martina rompe con lui

Anticipazioni La promessa, 6 luglio 2024: è mistero sulla scomparsa di Ramona

Nuovo appuntamento su Canale 5 con La promessa nel pomeriggio di domani, sabato 6 luglio 2024; che cosa rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity per questa nuova e attesissima puntata? Martina arriva a prendere una drastica decisione: ormai consapevole del suo destino e del suo futuro, che sarà al fianco di Antonio, la ragazza decide di rompere con Curro in maniera definitiva, spezzando il cuore del ragazzo.

Nel frattempo, Abel è sempre più attratto da Jana ma è anche intenzionato a scoprire quale sia la natura del rapporto tra la ragazza e Manuel; oltre alla sfera sentimentale, il medico continua a collaborare con Jimena nella sua strategia legata alla finta gravidanza, continuando a reggerle il gioco. Intanto è sempre più crescente la preoccupazione per la scomparsa di Ramona: la donna è ancora dispersa e i gruppi di ricerca si sono ormai attivati da giorni, ma senza risultato e senza poter proseguire le ricerche nelle terre de La Promessa come stabilito da Cruz.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa andate in onda nei giorni scorsi, Jimena continua a tramare alle spalle di Manuel mettendo in atto una strategia sulla finta gravidanza con la complicità di Abel: la donna, in cambio di un ricco compenso accettato dal medico, gli ha chiesto di non proferire parola con nessuno a riguardo.

Nel frattempo Donna Pia continua la sua persona ricerca della verità sul rapimento del figlio e i suoi sospetti ricadono soprattutto su Feliciano, che però viene coperto da Petra. La verità su quanto accaduto quella notte sta per venire a galla, con Feliciano che si confida con Teresa: l’uomo sembra essere a conoscenza di quello che è successo e il mistero sta per essere svelato.

