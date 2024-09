Anticipazioni La promessa, 9 – 10 settembre 2024: il gesto di Pia per Vera

La promessa torna in onda oggi e domani pomeriggio, lunedì 9 e martedì 10 settembre 2024, con due nuove puntate su Canale 5; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Jana ha rivelato a Curro la reale identità del padre di Diego e Donna Pia s’infuria con lei, accusandola di aver infranto il segreto e di aver messo così a rischio non solo lei ma anche il piccolo. Nel frattempo gli affari tra Cavendish, Jeronimo e Pelayo continuano a destare sospetti, con Margarita e Lorenzo che continuano ad indagare all’insaputa di tutti.

Intanto Vera, dopo essere stata tratta in salvo da Lope ed essere entrata di nascosto alla Promessa, viene pizzicata da Pia vestita da cameriera e le viene affidato ufficialmente un lavoro presso la tenuta, in assenza della scomparsa Maria; Donna Pia ne dà notizia agli altri che, tuttavia, non la accolgono positivamente. Intanto Curro e Martina sono sempre più innamorati; il ragazzo vorrebbe ufficializzare la loro storia d’amore ma lei, al momento, preferisce di no.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate de La promessa, Maria è scomparsa nel nulla e le ricerche si sono intensificate sempre più; il colpo di scena è arrivato da Lope che, anche lui intento a mettersi sulle tracce della cameriera, incontra per caso una ragazza di nome Vera in fuga dal padre. Il valletto decide così di ospitarla alla tenuta all’insaputa di tutti, pur chiedendole di mantenere il segreto.

Intanto Petra e Feliciano sono sempre più distanti e la donna è in crisi per l’allontanamento del figlio, dopo l’amara verità da lui scoperta; la domestica in lacrime si confida con Pia la quale, commossa dal momento difficile della donna, decide di darle supporto e confrontarsi son Feliciano, nel tentativo di riconciliarli, E, in tutto ciò, Donna Pia deve anche fare i conti con la rivelazione di Jana, che ha spifferato a Curro il segreto sulla paternità di Diego…

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

La promessa va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 15.45 come sempre nei pomeriggi di Canale 5; oltre alla visione in tv, è disponibile anche il servizio di streaming fornito dalla piattaforma di Mediaset Infinity.