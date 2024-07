Anticipazioni La promessa, settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024: è passione tra Manuel e Jana

Vanno in onda la prossima settimana, da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto 2024, le nuove puntate della soap opera La promessa in onda come sempre su Canale 5; ma cosa ci rivelano le nuove anticipazioni settimanali, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Jana e Curro continuano la ricerca della verità sulla loro famiglia, ma le cose rischiano di precipitare quando il ragazzo viene sorpreso da Ramona a leggere di nascosto una lettera che rivelerebbe la vera identità del padre; la donna gliela strappa dalle mani e la brucia nel fuoco, ancora poco propensa a raccontare tutta la verità.

Nel frattempo la festa in maschera organizzata presso la tenuta regala grandi sorprese; da un lato Maria Fernandez si prende la scena pur non rivelando la sua reale identità, ovvero che è una domestica, dall’altro l’utilizzo dei costumi è perfetto per i protagonisti per mascherare le reciproche passioni, non solo Catalina e Pelayo ma anche e soprattutto Manuel e Jana. La coppia si lascia andare alla passione e, in un momento successivo, riescono a godersi un po’ di intimità in una spiaggia deserta.

Anticipazioni La promessa: Cruz furiosa per il comportamento di Manuel

Proseguendo con le anticipazioni de La promessa per la settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024, il desiderio di Manuel di allontanarsi dalla tenuta è sempre più evidente e fa infuriare e non poco Cruz; la Marchesa se la prende per il comportamento del figlio soprattutto dopo aver scoperto che, a spingerlo a lasciare la Promessa, è nientemeno che Margarita. Nel frattempo Mauro riceve i complimenti di Alonso per la sua attività durante la festa in maschera e tesse anche le lodi di Romulo, per il suo impegno come maggiordomo in questo lungo periodo presso la tenuta.

Intanto Cruz deve fare i conti con l’arrivo alla Promessa di Mercedes, che vuole difendere sua figlia; la Marchesa però finge di non saperne niente con l’obiettivo di salvare le apparenze. Nel frattempo Lope e Simona ricevono il loro meritato compenso per la produzione delle marmellate; a consegnarglielo è Catalina su insistenza di Pelayo, che ha voluto saldare immediatamente il suo debito anticipando lui stesso i soldi. Continuano invece le tensioni tra Manuel e Jimena; la donna se la prende con il marito perché, in seguito alla festa in maschera, ha fatto perdere le sue tracce e non si è fatto trovare nella loro camera da letto.