Anticipazioni La promessa, 26 luglio 2024: Cruz e Alonso contro il piano di Manuel

Nuovo appuntamento domani pomeriggio, venerdì 26 luglio 2024, con la soap di Canale 5 La promessa; come rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, la tenuta è in fermento per la grande festa in maschera e tutti sono impegnati nei preparativi e nella decisione del costume da indossare. L’evento che catalizzerà l’attenzione di tutti si avvicina e, per organizzare ogni dettaglio alla perfezione, Romulo continua a istruire Mauro mettendolo sempre più sotto pressione: potrebbe essere davvero lui il futuro maggiordomo dei Lujan.

Nel frattempo tiene banco l’improvvisa e scioccante decisione di Manuel su Jimena: il ragazzo vorrebbe infatti chiedere alla moglie di abbandonare La Promessa e farla tornare a casa dai suoi genitori. La morte del figlio, frutto della strategia del finto aborto architettata da Jimena e Abel, ha messo in crisi la stabilità della coppia: l’intenzione di Manuel è chiara ma deve andare incontro alle resistenze sia di Cruz che di Alonso che però, alla fine, non riescono a farlo ragionare e recedere dal suo desiderio.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate de La promessa andate in onda su Canale 5 nei giorni scorsi, alla tenuta è arrivata da Funes la notizia della morte improvvisa del padre di Feliciano. Manuel, nel frattempo, ha deciso di tornare a volare scontrandosi però con Cruz e Jimena, che vorrebbero invece farlo desistere dal suo intento al punto da coinvolgere anche la guardia civile.

Il ragazzo però infrange il divieto e ritorna alla sua passione di sempre, cercando di colmare il vuoto e la sofferenza in seguito alla morte del figlio nonché futuro erede del marchesato. L’ostinazione di Manuel scatena la rabbia di Cruz e Jimena, con quest’ultima che lo raggiunge nell’hangar per avere un confronto; il ragazzo la accoglie però in malo modo e, stufo dei suoi atteggiamenti, scatenerà un’accesa lite con la moglie.