Anticipazioni La rosa della vendetta prossima puntata: Mert fa una scoperta su Deva

Il matrimonio tra Gulcemal e Deva si farà? Dalle anticipazioni su La rosa della vendetta della puntata del 13 ottobre 2024 si scopre che sono in molti coloro che si opporranno a queste nozze. Il primo ad essere contrariato del matrimonio tra Deva e Gulcemal è Ibrahim. L’uomo preoccupato e sconcertato non ha il coraggio di rivelare ad Ipek perché non vuole che la figlia sposi l’uomo. Si scoprirà, tuttavia, durante una conversazione telefonica tra Ibrahim e Gara. L’uomo non riesce accettare che la figlia Deva sposi colui che, da ragazzino, ha ucciso il padre. Infatti Deva non è figlia di Ibrahim ma di Mustafa. Quest’ultimo ha abbandonato la moglie e la figlia per sposare Zafer.

Le anticipazioni La rosa della vendetta della puntata del 23 ottobre 2024 rivelano che la conversazione telefonica tra Ibrahim e Gara verrà ascoltata da Mert: quest’ultimo inizierà a pianificare come far saltare le nozze tra Gulcemal e Deva. Dopo aver rassicurato Gulendam sul fatto che il fratello non sposerà Deva andrà da Ibrahim e lo minaccerà: o farà in modo che la figlia non sposi Gulcemal o rivelerà a tutti che Deva è la figlia di Mustafa e di Gara! Ibrahim, però, lo caccerà via in malo modo dicendogli che non farà nulla per rovinare il matrimonio della figlia.

La rosa della vendetta, anticipazioni puntata del 13 ottobre 2024: saltano le nozze di Gulcemal e Deva

Si giunge alla fine al giorno delle nozze di Gulcemal e Deva. E dalle anticipazioni La rosa della vendetta si scopre che nonostante alle nozze non siano presenti Ibrahim e Ipek ne Gulendam e Mert per i due sposi sarà comunque un giorno indimenticabile e pieno di gioia. Entrambi poi saranno molto felici che al loro matrimonio sarà presente Armagan. Nel frattempo Gulendam sarà nervosissima e irascibile, Mert non è ancora tornato e teme che non riuscirà a fare in tempo di far saltare le nozze. Tuttavia l’uomo tornerà e le assicurerà di avere uno ‘scoop esplosivo’ che sconvolgerà tutti.

Infine, dalle anticipazioni La rosa della vendetta della prossima puntata si scopre che proprio mentre Gulcemal e Deva staranno per scambiarsi le promesse di matrimonio l’uomo riceverà una chiamata, si tratta della segretaria della madre che le comunicherà che Zafer è in gravi condizioni e sta per morire ma prima di andarsene vuole parlare per l’ultima volta con il figlio Gulcemal. La donna sarà in fin di vita e rivelerà a Gulcemal perché lo ha abbandonato. Non ha mai amato il padre e per questo ha deciso di scappare via. Successivamente però gli rivelerà un’altra agghiacciante verità: Deva è stata la promessa sposa di Mert.