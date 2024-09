Anticipazioni La rosa della vendetta prossima puntata: Gulcemal chiede a Deva di sposarlo

Ci sarà una romantica proposta di matrimonio di Gulcemal a Deva nella prossima puntata de La rosa della vendetta che andrà in onda domenica 6 ottobre 2024, tuttavia arriverà un bruttissima notizia a rovinare l’atmosfera. Andando con ordine dalle anticipazioni La rosa della vendetta si scopre che la fuga di Deva ed Armagan avrà durata breve. Gulcemal riuscirà a raggiungere la sua amata e la troverà in un bosco insieme al fratellastro. Armagan, nonostante sia ferito e provato, accetterà l’aiuto di Gulcemal con fatica. In casa, nel frattempo, Ibrahim e Gara attendono notizie dei due ragazzi mentre Ipek inizierà a sospettare che Gara nasconda qualcosa.

Le anticipazioni La rosa della vendetta della puntata di domenica prossima svelano poi che Gulcemal porterà a casa sani salvi sia Deva e Armagan. E dopo i festeggiamenti con i familiari i due protagonisti decideranno di fare una passeggiata al lago da soli. Gulcemal e Deva faranno un giro in barca dove l’uomo le confesserà i suoi veri sentimenti, che dopo aver messo in dubbio la sua lealtà si è ricreduto e, giorno dopo giorno, innamorato. Gulcemal chiederà a Deva di sposarlo con una romantica proposta. Deva accetterà ma sarà preda dei sensi di colpa per non aver ancora rivelato al suo amato cos’è successo in passato tra lei e Mert. L’atmosfera romantica, però, verrà turbata da una brutta notizia. Gulcemal riceverà la chiamata di Armagan: Zafer ha un infarto ed è in gravi condizioni.

Non mancheranno i colpi di scena e i risvolti inaspettati nella dizi turca di Canale5, dalle anticipazioni La rosa della vendetta si apprende che Gulcemal, che nonostante tutto ha sempre provato affetto nei confronti dalla madre, si precipiterà da lei in ospedale. L’uomo farà di tutto pur di salvarle la vita e sarà disposto non solo a chiamare i migliori medici e chirurghi di Instabul ma persino a donarle il suo sangue. Nonostante tutto però le condizioni della donna appariranno sempre più gravi: Zafer morirà?

Infine, le anticipazioni La rosa della vendetta svelano come reagirà Gulendam alla scoperta che Mert e Deva sono stati fidanzati in passato. La sorella Gulcemal sarà su tutte le furie e, raggiunta in giardino da suo marito, lo affronterà duramente tra i due nascerà una violenta discussione che proseguirà al piano di sopra. La donna, trovando una pistola nel baule del fratello, non si farà scrupoli nel puntarla contro il marito. Gulendam spara a Mert, l’uomo morirà? Le anticipazioni rivelano che il colpo andrà a vuoto, nel frattempo Mert riuscirà a calmarla dicendole che lui voleva da sempre rivelarle la verità ma Deva glielo ha impedito, che stava con Deva solo per soldi e che è innamorato di lei. Gulendam alla fine cederà e crederà a l’uomo promettendogli anche di non rivelare nulla al fratello.

La rosa della vendetta, dove siamo rimasti: riassunto delle puntate precedenti

Nella puntate precedenti de La rosa della vendetta sono venute a galla molto verità ma molte altre verranno fuori nei prossimi episodi. La dizi turca di Canale5 ruota attorno alle vicende di Gulcemal e Deva. Il primo abbandonato dalla madre Zafer che si è rifatta un’altra vita con un altro uomo è ritornato a Brusa per vendicarsi. L’uomo fa rapire la figlia adottiva della donna Deva ma a poco a poco i due si innamorano. Nel corso delle puntate Deva ha capito che persona è Zafer e si è alleata con Gulcemal, nel frattempo anche l’altro figlio di Zafer, Armagan scoperta la verità ha troncato i rapporti con la madre. Deva e Gulcemal, stanchi dei inganni, delle minacce e dei colpi bassi della donna decidono di fuggire e scappare lontano ma Gulcemal farà di tutto per ritrovarli.