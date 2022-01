ANTICIPAZIONI LA SPOSA 2 SI FARA’?/ Maurizio Donadoni “Immagino che la storia…”

Le dichiarazioni incoraggianti di Maurizio Donadoni

Si è appena conclusa la prima stagione della fiction Rai “La Sposa” e i telespettatori già si chiedono se ci sarà una seconda parte. A tal proposito l’attore che interpreta zio Vittorio, Maurizio Donadoni, ha dichiarato al sito DiLei: “Se ci sarà la seconda stagione de La Sposa? Non lo so, ma me lo auguro. Immagino, visto che ha avuto tanto successo, che la storia continuerà”. Tuttavia da viale Mazzini non arrivano nè conferme nè smentite, anche se gli ascolti che hanno visto ogni puntata al primo posto nella serata di domenica lasciano ottime speranze. In attesa di scoprire se Serena Rossi tornerà nei panni di Maria Saggese, possiamo dirvi che l’attrice da qualche settimana si trova a Napoli sul set della seconda stagione di Mina Settembre. Nella fortunata fiction tratta dalla saga letteraria di successo di Maurizio de Giovanni, interpreta la protagonista Gelsomina, detta Mina. La messa in onda dei nuovi episodi è prevista su Rai 1 nel corso della prossima stagione televisiva (agg. di F.D. Zaza).

LA SPOSA/ Anticipazioni, diretta ultima puntata: Paolino rinchiuso! Antonio colpevole

La sposa 2 si farà?

La fiction La sposa con Serena Rossi e Giorgio Marchesi si conclude questa sera su Raiuno con la messa in onda dell’ultima puntata. In attesa di scoprire come si concluderà la stagione e se Maria avrà il lieto fine che merita e che i fan sperano, sul web ci si interroga se sarà realizzata la seconda stagione. Ancora una volta, Serena Rossi ha conquistato il cuore del pubblico calandosi perfettamente nei panni di Maria, una giovane donna che accetta di sposare un uomo che non aveva mai visto e che, con il tempo, non solo si innamora di lui, ma riesce ad aiutare tutte le persone che la circondano.

LA SPOSA/ Un pezzo di storia d'Italia (e Serena Rossi) nel successo della fiction Rai

Una storia di forza e coraggio quella che è stata raccontata nelle puntate de La sposa che ha saputo dare voce alla realtà femminile che rivendica i propri diritti. Una storia d’amore, ma anche un racconto sociale che ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Nella prossima stagione televisiva, dunque, ci sarà la seconda stagione?

La sposa 2 anticipazioni: la Rai tace ma…

Gli ottimi ascolti raggiunti sin dalla prima puntata dalla prima stagione de La sposa alimentano le speranze di vedere nuove puntate. Sarà davvero così? Per il momento, dalla Rai tutto tace. Tutto potrebbe dipendere dal finale della stagione. Maria avrà un lieto fine o tutto finirà in modo da lasciare aperta la possibilità di dare un seguito alla sua storia?

La Sposa/ Diretta, anticipazioni 23 gennaio: Maria incinta! Scoppia l'amore con Italo

Le premesse per la realizzazione di nuove puntate di La sposa 2 ci sono tutte, ma non è da escludere la volontà di concludere una fiction di enorme successo senza rischiare di compromettere l’affetto per i fan. Per scoprire, dunque, se ci sarà o meno la seconda stagione de La sposa, non ci resta che aspettare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA