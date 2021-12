Anticipazioni Mare fuori 2, quarta puntata/ Massimo scopre chi ha ucciso Nina

Mare fuori 2, anticipazioni quarta puntata 8 dicembre

La quarta puntata di “Mare fuori 2” andrà in onda mercoledì prossimo 8 dicembre, sempre alle 21.20 su Rai 2. Non solo attore, ma anche cantante. Matteo Paolillo è tra i protagonisti della serie in cui interpreta Edoardo Conte, uno dei ragazzi nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli. L’attore ha anche realizzato anche ben due canzoni per la serie: ‘O Mar For, che è diventata anche la sigla, e Sangue nero. Dopo la morte di Ciro, Edoardo cerca di assumere il comando nel carcere: “Sarà molto più in crisi in questa stagione. Ci saranno molto più sfumature del personaggio”, ha raccontato Paolillo intervistato da Hot Corn. Inoltre Edoardo è innamorato di Teresa, nonostante abbia una moglie incinta. Nell’ultima puntata Teresa è sparita: cosa accadrà nei prossimi episodi? Nella quarta puntata di “Mare Fuori 2” andranno in onda gli episodi “Il peso delle scelte” e “Le forme dell’amore”.

Mare fuori 2, trama episodi “Il peso delle scelte” e “Le forme dell’amore”.

Nell’episodio “Il peso delle scelte” Massimo, dopo aver ripreso il suo posto di comandante di polizia penitenziaria, controlla le telecamere fuori dall’IPM e scopre che l’assassino di Nina è dentro l’istituto. Il poliziotto mette i presunti colpevoli in isolamento per cercare di scoprire la verità. Carmine sospetta qualcosa, mentre Filippo cerca di riconquistare Naditza, tornata in istituto. Intanto Beppe scopre una importante verità sul suo passato. In “Le forme dell’amore” Massimo continua la sua indagine e scopre chi è il colpevole dell’omicidio di Nina. Il poliziotto deve però fronteggiare una improvvisa crisi familiare. Anche Carmine e Filippo cercano di capire chi possa essere il colpevole. Tra Filippo e Naditza sembra tornare il sereno, ma un’azione di Pino rimette tutto in discussione. Kubra e Pino iniziano ad avvicinarsi. Cardiotrap scopre di non potersi fidare del padre.

