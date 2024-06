Mare Fuori 5, Matteo Paolillo rompe il silenzio: “Edoardo Conte non ci sarà perché…”/ “Sogno Sanremo”

Anticipazioni Mare Fuori 5, Edoardo Conte non ci sarà: la rivelazione di Matteo Paolillo

Dopo i rumor delle scorse settimane adesso c’è la conferma ufficiale: il personaggio di Edoardo Conte non ci sarà in Mare Fuori 5. Braccio destro di Ciro Ricci (Giacomo Giorgio) e discendente designato di Don Salvatore, il giovane nel corso delle quattro stagioni della fiction si è macchiato di vari reati fino ad arrivare ad uccidere il Boss. Insomma un personaggio tutt’altro che positivo per il quale non sembrava più possibile una redenzione. Intervistato da Vanity Fair, l’attore che lo interpreta, Matteo Paolillo, ha detto la sua su tale scelta approvandola.

Nel dettaglio, infatti, Matteo Paolillo si è detto d’accordo con gli sceneggiatori sull’addio di Edoardo Conte in Mare Fuori 5: “Sono molto soddisfatto del percorso di Edoardo, era giusto che un personaggio del genere non la facesse franca, altrimenti si rischiava di farsi travolgere dal fascino del male. Invece abbiamo chiuso un cerchio” La quarta stagione infatti si è conclusa con un finale aperto, Edoardo bloccato nella tomba dei Ricci dopo esservi sceso per cercare il loro denaro, tomba dal quale non uscirà vivo.

Matteo Paolillo oltre Mare Fuori 5: “Sogno di partecipare in gara a Sanremo”

E mentre stanno già trapelando le prime indiscrezioni su chi ci sarà e chi no nella nuova stagione di Mare Fuori 5, ci saranno moltissime new entry, Matteo Paolillo durante l’intervista ha ammesso di non ha nessun rimpianto per aver lasciato la serie: “Quel set. Ho vissuto qualcosa di raro. Guardo a quella esperienza come se fosse la mia infanzia attoriale. È giusto non cadere nella sindrome di Peter Pan. Si deve crescere” E sulla prossima stagione non ha dubbi: “Sono molto curioso delle new entry. Alcuni dei miei colleghi, rimasti nella serie, mi hanno detto che hanno delle buone sensazioni. La forza di Mare fuori è stata la collaborazione tra i vari reparti. Spero che continui su questa scia.”

Lasciato alle spalle il personaggio di Edoardo Conte in Mare Fuori, Matteo Paolillo è pronto per altri progetti: “Ho appena finito di girare insieme a Ester Pantano l’opera prima di Valentina De Amicis (titolo provvisorio Mia), un ruolo molto diverso da quello che ho fatto finora. Si tratta di un personaggio fragile, sensibile, forte e maturo. Stanno arrivando tante proposte che sto valutando. Di sicuro voglio esplorare l’ignoto e non voglio stare in una confort zone.” Tuttavia, Matteo è anche un cantante e sogna in grande: “Partecipare a Sanremo? Mi piacerebbe certo, sono già salito su quel palco per due volte ed è stato emozionante. Partecipare alla gara potrebbe essere un’esperienza bellissima. Quando avrò la canzone giusta ci proverò.”











