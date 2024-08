Anticipazioni My home my destiny 2 31 agosto-1 settembre 2024: la trama della soap

Si rinnova l’appuntamento con la serie turca My home my destiny 2, che ritroveremo in onda con un doppio appuntamento previsto venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre 2024. Le anticipazioni di My home my destiny 2 prevedono diversi colpi di scena da regalare ai telespettatori di Canale Cinque, e molti di questi riguarderanno da vicino il personaggio di Mujgan, che sarà in serio pericolo e si ritroverà con la pistola puntata contro da parte di Burhan, che sparerà un doppio colpo, uno in direzione della donna e uno verso se stesso, la corsa in ospedale non si rivelerà sufficiente per salvarle la vita, Zeynep correrà subito presso la struttura ospedaliera per consolare Cemile e Mehdi, rimasti folgorati dalla notizia della morte di Mujgan.

Le anticipazioni di My home my destini ci rivelano inoltre che Mehdi si farà prendere dalla rabbia e deciderà di scagliarsi contro lo scagnozzo di Burhan, e lo aggredirà violentemente, Zeynep prova a dividerli e invita Mehdi, Cemile e Nuh a casa sua la notte dopo il terribile evento.

Anticipazioni My home my destiny 2 1° settembre 2024: Cemile traumatizzata da un evento

Largo poi agli avvenimenti della puntata prevista domenica 1° settembre 2024 e anche qui ne vedremo delle belle, le anticipazioni di My home my destiny 2 ci rivelano che mentre fervono i preparativi per il funerale di Mujgan, Cemile proverà a tenersi occupata evitando di affrontare il pensiero della scomparsa della sorella, ma crolla a picco quando Nuh insiste, toccando le corde dei suoi sentimenti. Zeynep si preoccupa per Mehdi e cerca di stargli più vicino possibile, mentre la sua auto viene presa di mira dai vandali e Nermin prova a risalire ai colpevoli, spaventata che possa accadere qualcosa di brutto.

Sempre dalle anticipazioni di My home my destiny 2 si apprende che Zeynep verrà avvicinata al funerale di Mujgan da un gruppo di donne che sono parte di un’associazione che si sono recate al rito funebre per portare sostegno alla famiglia.