Anticipazioni My Home My Destiny 2, 31 agosto 2024: Mujgan muore in ospedale

Tornano in onda domani pomeriggio, sabato 31 agosto 2024, le avventure della soap opera turca My Home My Destiny 2; come rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Mujgan è in procinto di partire per Erzurum e viene raggiunta alla stazione dei pullman da Cemile e Nuh, che vogliono rivolgerle un ultimo saluto. La donna non sa però che in zona, nascosto in macchina e con una pistola pronta a sparire, si trova Burhan; l’uomo infatti, quando nota che Mujgan è rimasta sola, esce dalla macchina e le punta contro la pistola, sparando un colpo contro di lei e uno contro di sé.

Anticipazioni La promessa, puntata 31 agosto 2024/ Cruz sabota le ricerche di Maria, interviene Alonso

La donna è in gravi condizioni e viene ricoverata d’urgenza in ospedale, ma non riesce a salvarsi e muore; Zeynep, che nel frattempo ha scatenato la gelosia di Mehdi salendo in moto con Baris, appresa la notizia si fionda in ospedale. Lì trova lo stesso Mehdi e Cemile, disperati per la morte della sorella e con l’uomo intenzionato a vendicarsi di Burhan che aggredisce Omer. La protagonista riesce a dividerli e, a seguire, si propone di ospitare a casa sua per la notte sia Mehdi che Cemile e Nuh.

Anticipazioni Beautiful, puntata 31 agosto 2024/ Brooke rifiuta l'invito di Hollis

My Home My Destiny 2, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma dove eravamo rimasti con la trama delle ultime puntate di My Home My Destiny 2, andate in onda su Canale 5 lo scorso weekend? Zeynep e la sua famiglia sono rimaste scosse dall’improvviso ritorno di Bayram, che si è intrufolato nella casa delle donne nel cuore della notte svegliando di soprassalto Nermin che, dopo essersi messa a gridare, ha scatenato la preoccupazione generale. Zeynep, furiosa con il padre, ha acconsentito a lasciarlo a casa durante la notte per poi ordinargli di abbandonarla il giorno successivo.

Nel frattempo Zeynep ha preso la decisione di partire per la Bulgaria insieme a Baris, scatenando la gelosia di Mehdi che mal tollera la loro vicinanza; lo stesso Mehdi, inoltre, ha deciso di vendere la casa di proprietà della sua famiglia, portando Mujgan a prendere la decisione di lasciare la città e partire per andare a trovare la madre.

Vittorio Colnaghi, com’è morto l’amministratore del gruppo Upas Libero?/ Malattia, età, carriera e figli

My Home My Destiny 2, dove vedere le puntate in tv e in streaming

My Home My Destiny 2 va in onda tutti i weekend, il sabato e la domenica, alle ore 14.30 nei pomeriggi di Canale 5 e subito dopo Beautiful; oltre alla visione in chiaro, è come sempre disponibile la fruizione in modalità streaming attraverso la piattaforma di Mediaset Infinity.