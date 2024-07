Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata 13 luglio 2024/ Zeynep si trasferisce nella sua nuova casa

Anticipazioni My Home My Destiny 2, 13 luglio 2024: Nuh e Cemile si sposano?

Nuovo appuntamento con My Home My Destiny 2 nella giornata di domani, sabato 13 luglio 2024; la serie ha interrotto la sua consueta programmazione settimanale per lasciare spazio dal lunedì al venerdì pomeriggio alla nuova dizi turca The Family, e spostandosi così al solo weekend. Come rivelano le anticipazioni di My Home My Destiny 2 di domani pomeriggio, riportate sul sito di Mediaset Infinity, Baris è intenzionato ad accettare l’incarico di Nermin mentre è in arrivo un’importante svolta sentimentale per Nuh e Cemile.

L’uomo ha infatti chiesto alla sua amata di sposarlo, nel corso di una delle loro uscite clandestine; la donna tuttavia, dopo la sorpresa e la felicità iniziale, si incupisce e teme che questo suo importante passo possa provocare una reazione di Mehdi. Zeynep, nel frattempo, sta per traslocare nella sua nuova casa dopo l’addio al marito: con lei ci saranno Sultan, Sakine, Nermin ed Emine, pronte ad andare a convivere con lei sotto un nuovo tetto. Per la donna è un momento importantissimo, una svolta importante nella sua vita dopo il divorzio da Mehdi.

My Home My Destiny 2, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle ultime puntate di My Home My Destiny 2 andate in onda su Canale 5 la scorsa settimana, Zeynep è felice per l’importante cambiamento di vita che sta compiendo. La donna, dopo aver chiesto il divorzio da Mehdi e aver abbandonato il tetto coniugale, guarda verso il futuro e decide di prendere in affitto una casa con Sakine e Sultan, pur andando incontro ad un imprevisto; il proprietario, infatti, non è ben propenso a lasciare la sua abitazione ad una compagnia di sole donne, per di più single.

Mehdi nel frattempo, dopo la repentina decisione della moglie di dirgli addio e lasciarlo per sempre, non si dà pace e va incontro ad una profonda crisi: Zeynep non ha ripensamenti riguardo la sua scelta, eppure il marito spera che possa presto ritornare sui propri passi.











