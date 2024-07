Anticipazioni My Home My Destiny, puntata del 7 luglio 2024/ Mehdi ha il cuore a pezzi. E Zenyep…

Cresce la curiosità sulle anticipazioni di My Home My Destiny, per la puntata di oggi domenica 7 luglio. La soap opera turca su Canale 5 alle ore 14.30, con nuovi colpi di scena e tanti accadimenti succulenti. Dunque, cosa succede nell’episodio di oggi? Stando alle anticipazioni, Zeynep non ha alcuna intenzione di guardare al passato, ma dopo aver lasciato casa dovrà fare i conti con una serie infinita di imprevisti e tanta, tantissima sfortuna.

L’avvocato, infatti, va assieme a Sakine e Sultan dal proprietario della nuova abitazione che vorrebbe acquisire in affitto, ma il padrone le fa capire molto chiaramente che non ha alcune intenzione di lasciare una casa a delle donne, per di più single. Come reagiranno le protagoniste My Home My Destiny? Per Zeynep, così, è arrivata la decisione spiazzante di chiedere il divorzio dal marito. L’ultima lite con Mehdi ha lasciato il segno e questa decisione sembra non ammettere ripensamenti.

Anticipazioni di My Home My Destiny, puntata del 7 luglio: Mehdi sprofonda in crisi dopo la rottura con Zenyep

Le anticipazioni di My Home My Destiny ci rivelano che Mehdi è in crisi dopo essere stato lasciato da Zenyep. Quest’ultima non ha la benché minima volontà di concedere all’uomo una seconda possibilità e la rottura sembra insanabile. Una decisione non semplice per la donna, che sta per dire addio a Mehdi e alla figlioletta.

La ragazza ha il cuore a pezzi, ma vuole andare fino in fondo alla sua decisione, senza ripensamenti. Peccato però che troverà molti ostacoli lungo la sua strada, come rivelano le anticipazioni della puntata di oggi. Tornerà indietro sulle sue scelte dopo aver trovato un muro di fronte a sé o troverà delle soluzioni alternative? Non è un momento facile per Zenyap, delusa e arrabbiata con Mehdi e alle prese con tante difficoltà e imprevisti non considerati.

