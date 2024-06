Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata 29 giugno 2024/ Emine in crisi, nel quartiere si sparla di lei

Anticipazioni My Home My Destiny 2, 29 giugno 2024: Emine in crisi per Faruk

Nuovo appuntamento domani pomeriggio, sabato 29 giugno 2024, con la soap opera turca My Home My Destiny 2; come rivelano le anticipazioni della nuova puntata riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Emine è disperata dopo la rottura con Faruk e non si capacita di essere stata lasciata dall’uomo che ama senza alcuna spiegazione. La donna, che ha così fatto ritorno a casa sua dove viene prontamente consolata dalla madre Sultan, è incredula e soprattutto molto scossa dopo aver appreso che Faruk e Selin convoleranno presto a nozze.

Anticipazioni La promessa, puntata 29 giugno 2024/ Abel sospettoso: anche Manuel è innamorato di Jana?

Emine si sente tradita e abbandonata dal suo uomo, che peraltro le aveva anche proposto un accordo per continuare a vedersi segretamente: comprarle una lussuosa casa sul mare dove vivere da sola e dove incontrarsi di nascosto, ma la donna ha rifiutato una vita fatta di solitudine e non ha voluto rinunciare alla sua libertà. Tuttavia è molto scossa da come si sono evolute le cose e, soprattutto, dai chiacchiericci della gente: nel quartiere, infatti, in molti hanno cominciato a parlare male di lei dopo tutto quello che è accaduto.

Anticipazioni Beautiful, puntata 29 giugno 2024/ Tensione alle stelle tra Thomas e Steffy, interviene Taylor

My Home My Destiny 2, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate di My Home My Destiny 2, andate in onda come sempre nei pomeriggi di Canale 5? Mehdi e Zeynep sono andati incontro ad una nuova discussione che ha rischiato di minare il loro rapporto, soprattutto dopo l’accusa della donna di non sentirsi pienamente compresa da lui: la coppia in terrazzo si chiarisce, ma quanto durerà la pace?

Nel frattempo in paese gira voce che Faruk e Selin stanno per sposarsi e la notizia piomba anche in televisione; Emine lo scopre proprio attraverso il piccolo schermo e si lascia andare ad un momento di sconforto. In fondo, la donna è ancora innamorata di Faruk e non si capacita dell’improvvisa decisione dell’uomo di lasciarla e di celebrare presto le nozze con Selin.

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 28 giugno 2024/ Giulia e Ornella preoccupate per la salute di Luca

© RIPRODUZIONE RISERVATA