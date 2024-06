Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata 28 giugno 2024/ Faruk e Selin si sposano, brutto colpo per Emine!

Anticipazioni My Home My Destiny 2, 28 giugno 2024: nuova discussione tra Mehdi e Zeynep

Cosa succederà nella nuova puntata di My Home My Destiny 2 in onda domani, venerdì 28 giugno 2024, come di consueto nel pomeriggio di Canale 5? Come rivelano le anticipazioni, torneranno a farsi prepotenti le tensioni di coppia tra Mehdi e Zeynep: dopo una breve crisi coniugale e una successiva riappacificazione, i due protagonisti della soap opera turca hanno un’accesa discussione, nel corso della quale la donna ammetterà di non sentirsi affatto compresa dal suo uomo. Dopo un incontro in terrazza, arriverà un nuovo chiarimento per loro?

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 28 giugno 2024/ Giulia e Ornella preoccupate per la salute di Luca

Nel frattempo Emine ha ricevuto una doccia gelata, apprendendo dalla televisione che Faruk e Selin sono in procinto di sposarsi. La donna, ancora segretamente innamorata di lui dopo essere stata lasciata, è in crisi per quanto appreso e non si capacita della decisione di Faruk: per lei è un brutto colpo da incassare.

Anticipazioni La promessa, puntata 28 giugno 2024/ Ramona vuota il sacco, ma Jana non le crede

My Home My Destiny 2, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorriamo quanto accaduto nelle precedente puntate di My Home My Destiny 2 andate in onda su Canale 5 nei giorni scorsi, a cominciare da quanto accaduto a Mehdi. L’uomo ha infatti scoperto che in città ha fatto ritorno un suo vecchio rivale, Burhan, e decide pertanto di affrontarlo cercando con lui uno scontro fisico. Zeynep decide però di intervenire, facendo ragionare suo marito e bloccando la sua sete di vendetta contro l’acerrimo nemico di sempre.

La mossa di Zeynep le comporta la perdita del posto di lavoro, ma a preoccupare l’eroina della serie sono ben altre priorità e problemi; non solo gli alti e bassi nel rapporto con Mehdi, ma anche l’intervento della sorella dell’uomo, Mujgan, che vorrebbe che il fratello lasciasse Zeynep e tornasse al fianco di Benal accompagnandola nella sua gravidanza.

Anticipazioni Endless Love, puntata 28 giugno 2024/ Zeynep va a casa di Emir e viene sorpresa da Nihan!

© RIPRODUZIONE RISERVATA