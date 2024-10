Anticipazioni NCIS puntata 18 ottobre 2024: Fang Zaho riceve un’importante chiamata

Giovedì 18 ottobre 2024 tornerà in onda su Rai 2 la serie NCIS, pronta a colpire il pubblico con una serie di imperdibili eventi in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico. Le anticipazioni di NCIS prevedono tante novità e colpi di scena per i telespettatori, l’episodio previsto è il quinto della ventunesima edizione e promette nuove sorpresa per la squadra impegnata sempre a risolvere altri casi che coinvolgono, anche in maniera indiretta, i membri della squadra.

Le anticipazioni di NCIS rivelano che il padre di Jessica, capo operante in Estremo oriente, Feng Zaho verrà contattato da James Chen, attualmente impegnato come infiltrato su un peschereccio, e si renderà necessario il suo aiuto per una persona in difficoltà. L’episodio Il Piano si preannuncia dunque pieno di sorprese e porterà i telespettatori a seguire con grande attenzione tutto ciò che avverrà nella serie.

Anticipazioni NCIS, cosa è accaduto nella precedente puntata

La puntata in programma il 18 ottobre di 2024 di NCIS sarà ricca di sorprese e avvenimenti spiazzanti, mentre quella precedente della serie andata in onda lo scorso 11 ottobre non è certo stata da meno, abbiamo visto il sottufficiale Derek Bailey scomparire in maniera misteriosa, proprio dopo aver chiesto ufficialmente la mano alla donna della sua vita in un grande parco.

Si scopre che in realtà l’uomo era stato rapito da una società che proponeva delle avventure estreme a tutti i suoi clienti, la squadra di NCIS si mette sulle sue tracce ma il team scopre invece il cadavere di un uomo che era chiamato a sorvegliarlo. E le anticipazioni di NCIS del 18 ottobre 2024 ci svelano anche che ne scopriremo di più su ciò che è accaduto negli ultimi episodi, con tanti nodi che verranno al pettine dopo i vari avvenimenti delle recenti puntate.

