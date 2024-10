Anticipazioni NCIS 21 della puntata di oggi, 4 ottobre 2024: Kasie riceve una chiamata di emergenza

Si rinnova questa sera, venerdì 4 ottobre 2024, in prima tv su Rai1, l’appuntamento con un nuovo episodio di NCIS 21. La serie tv ruota attorno alla squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa di indagare su crimini o presunti tali che coinvolgono membri del corpo militare stesso. Nata come spin-off di JAG-Avvocati in divisa con il tempo ha conquistato un pubblico sempre maggiore e puntata dopo puntata è giunta alla sua ventunesima stagione.

Anticipazioni Endless Love: prossima puntata giovedì 10 ottobre 2024/ Zeynep smascherata, Kemal cerca verità

Nel dettaglio, dall’anticipazioni NCIS 21 della puntata del 4 ottobre 2024, oggi, si scopre che il titolo dell’episodio è Come un’ombra. Si tratta del terzo episodio e la trama ruoto attorno ad un giorno particolare in ufficio. Gli agenti, infatti, lavoreranno in ambiti diversi dal loro, per conoscere meglio l’N.C.I.S. Kasie, che sta affiancando una centralinista, riceve una chiamata d’emergenza. La squadra, quindi, sarà impegnata in una nuova indagine in cui non mancheranno colpi di scena e risvolti inaspettati.

Endless Love anticipazioni, puntata serale di oggi 4 ottobre 2024/ Piano di Kemal per salvare Nihan e Deniz

NCIS, anticipazioni prossima puntata 11 ottobre 2024: Derek Bailey viene rapito

Per quanto riguarda le anticipazioni NCIS 21, della puntata di venerdì prossimo 11 ottobre 2024, invece, il titolo del quarto episodio di stagione è Rapimenti e Bugie. La trama ruoterà attorno al giovane sottoufficiale Derek Bailey. Il militare scomparirà misteriosamente nel nulla proprio mentre si trova in un parco per chiedere alla sua fidanzata di sposarlo. La squadra si attiverà immediatamente per cercarlo e ci sarà un clamoroso colpo di scena: si scoprirà che Bailey è stato rapito.

A questo punto la squadra inizierà ad indagare su chi è perché ha rapito il sottoufficiale Derek Bailey. Le indagini continueranno fino a quando la squadra non troverà un’interessante pista. Nel frattempo spazio avranno nelle trame anche le vicende personali dei protagonisti. Ad inizio stagione il giovane e inesperto Timothy McGee, già apparso in alcuni episodi della prima stagione di NCIS, è diventato un membro fisso del team di Gibbs, mentre a Ducky si è affiancata Jimmy Palmer.

KOSTAS, ULTIMA PUNTATA OGGI 2 OTTOBRE 2024/ Anticipazioni e diretta: l'assassina è Koralia: verità choc

NCIS 21, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni NCIS 21 della puntata di questa sera, venerdì 4 ottobre 2024 e della prossima che andrà in onda l’11 ottobre non resta che ricordare che gli episodi vanno in onda ogni venerdì in prima serata su Rai1. E possibile seguire le vicende del Naval Criminal Investigative Service in diretta streaming su RaiPlay mentre tutti gli episodi saranno disponibili nel catalogo dopo la messa in onda. Gli episodi sono in totale 10.