Anticipazioni New Amsterdam 4, puntata 10 giugno/ Le mosse di Veronica Fuentes

New Amsterdam 4, puntata 10 giugno

La prossima puntata di “New Amsterdam 4” è prevista per venerdì 10 giugno, con la messa in onda su Canale 5 di tre episodi. Tante le novità che accadranno nella quarta stagione del medical drama e tanti gli ostacoli che il protagonista Max Goodwin si ritroverà ad affrontare: “Da una parte lotta contro ogni forma di burocrazia mettendo la salute dei pazienti davanti a tutto, dall’altra deve risolvere i drammi della sua vita e i problemi sentimentali”, ha detto l’attore Ryan Eggold in un’intervista al settimanale Tele Sette. Occhi puntati sulla relazione del medico con la collega Helen Sharpe: i due hanno annunciato che lasceranno il New Amsterdam per trasferirsi a Londra. La Brantley si è trovata obbligata ad assumere un nuovo direttore sanitario, Veronica Fuentes (Michelle Forbes), una vecchia conoscenza di Max. Sarà lei la nuova antagonista della stagione…

New Amsterdam 4/ Anticipazioni puntata 3 giugno: Max lascia l'ospedale?

New Amsterdam 4, anticipazioni tre episodi

Ecco le anticipazioni dei tre episodi di “New Amsterdam 4” che andranno in onda venerdì 10 giugno in prima serata su Canale 5. Nell’episodio 4 “Un segno duraturo” Max ed Helen hanno deciso di partire insieme per Londra: i due medici vogliono sfruttare le ultime cinque al New Amsterdam per lasciare un segno duraturo del loro operato. In “Falsi ricordi” Veronica Fuentes inizia a riorganizzare l’ospedale: per strizzare l’occhio ai conservatori, avvia un restyling dell’atrio. È davvero quello di cui ha bisogno il New Amsterdam? Nel sesto episodio “Un intervento pazzesco” Helen riceve un messaggio da un suo ex fidanzato: l’uomo è gravemente malato e dovrà essere sottoposto a un rischioso intervento.

LEGGI ANCHE:

Don Matteo 12/ Replica e diretta 1a puntata: il parroco scopre il colpevoleKate Bush/ Il legame con Stranger Things e il primo posto nella classifica iTunes

© RIPRODUZIONE RISERVATA