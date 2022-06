Anticipazioni New Amsterdam 4, puntata 17 giugno/ Veronica ricatta i medici

New Amsterdam 4, anticipazioni prossima puntata 17 giugno 2022

La prossima puntata di “New Amsterdam 4” andrà in onda venerdì prossimo 17 giugno. Sono previsti tre nuovi episodi, il settimo, ottavo e nono della quarta stagione della serie con Ryan Eggold. Ecco le anticipazioni degli episodi “Armonia“, “Attacco informatico” e “In terra straniera“. Nel settimo episodio di “New Amsterdam 4” dal titolo “Armonia” Max e Lauren sono scioccati quando un incidente mortale in ambulanza rivela un piano pericoloso. La Fuentes si aggira per i corridoi ricattando i medici e costringendo i paramedici a condizioni di lavoro insostenibili per competere con le compagnie di ambulanze private. Helen si rende conto che la sua stessa riduzione dei costi ha influito negativamente sul suo dipartimento.

New Amsterdam 4, trama “Attacco informatico” e “In terra straniera”

Nell’episodio “Attacco informatico” il sistema informatico dell’ospedale subisce un cyber attacco da parte di una banda di hacker russi. Lauren è preoccupata perché Max se ne andrà tra un paio di settimane, ma Iggy le ricorda che Max non ha mai voltato loro le spalle e si occuperà anche della Fuentes. Nel terzo episodio in onda venerdì prossimo, 17 giugno, di “New Amsterdam 4” dal titolo “In terra straniera” Max prende misure drastiche per aiutare un folto gruppo di immigrati irregolari ricoverato al pronto soccorso con ustioni di varia gravità a seguito di un incendio, che ha distratto la chiesa dove si erano rifugiati. Il dottor Reynolds è in conflitto con la sua nuova posizione. La Brantley considera come cambiare la situazione con il dottor Fuentes.

