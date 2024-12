Va in onda stasera, giovedì 12 dicembre 2024 su Rai Uno alle 21.30, l’ottava puntata di Don Matteo 14 intitolata ‘Il dono’. Moltissimi sono i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, di certo i colpi di scena e le novità non mancheranno. Da quando la fiction è tornata a tenere compagnia ai suoi tantissimi fan sul piccolo schermo sta conquistando ottimi risultati in termini di ascolti, in moltissimi infatti restano incollati al televisore durante ogni episodio per non perdere nessun dettaglio.

Endless Love, anticipazioni puntata di sera 12 dicembre 2024/ Emir in carcere e Mujgan svela un segreto choc

Le anticipazioni trapelate sul web in merito all’ottava puntata di Don Matteo 14, in onda stasera su Rai Uno, rivelano che Cecchini inzierà ad essere sospettoso notando l’atteggiamento nervoso ed evasivo di Alice. La nipote cercherà di evitare le sue domande e risponderà in modo sfuggente, il Maresciallo inizierà quindi ad indagare per scoprire cosa gli sta nascondendo. Alcuni indizi lo porteranno a pensare che la nipote potrebbe avere una relazione segreta che lui potrebbe non approvare e deciderà di pedinarla.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 13 dicembre 2024/ Accade qualcosa di inaspettato tra Alfredo e Clara

Anticipazioni Don Matteo 14 del 12 dicembre 2024: Il Maresciallo Cecchini teme che Alice sia incinta

Nel bagno di casa il Maresciallo Cecchini troverà un test di gravidanza, un dettaglio che lo farà non poco preoccupare, inizierà infatti a temere che Alice possa essere incinta. Le anticipazioni di Don Matteo 14 fanno poi sapere che nell’episodio di stasera, giovedì 12 dicembre 2024, Vittoria sarà in crisi in merito alla sua relazione con Egidio. La loro relazione sta vivendo momenti difficili e le discussioni sono sempre più frequenti, lei cercherà conforto nelle parole di Don Massimo che la spingeranno verso una profonda riflessione sui suoi sentimenti.

Anticipazioni Beautiful, puntata 13 dicembre 2024/ Liam non perdona Hope, lei vuole stare con Thomas

Nel frattempo Diego, consapevole di provare forti sentimenti per una donna a cui tiene molto, osserverà il suo comportamento aspettando di capire quale sarà il momento giusto per dichiararle il suo amore. Le anticipazioni di Don Matteo 14 rivelano anche che nel corso dell’ottava puntata il Colonnello Tommasi tornerà a Spoleto senza annunciare a nessuno la sua visita. Prima che lui arrivi Cecchini cercherà di scoprire e risolvere il segreto di Alice ma commetterà alcuni errori. Cosa sta nascondendo la nipote del Maresciallo? Gli spoiler non lo rivelano, è però emerso che si nasconde una sorpresa più dolce dietro al suo strano atteggiamento.