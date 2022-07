Anticipazioni New Amsterdam 4, puntata 8 luglio/ Helen ricoverata in ospedale

New Amsterdam 4, anticipazioni prossima puntata 8 luglio

Venerdì 8 luglio in prima serata su Canale 5 andrà in onda il penultimo appuntamento con “New Amsterdam 4”. La quarta stagione del medical drama si concluderà venerdì 15 luglio con gli ultimi 4 episodi. La NBC ha già annunciato la realizzazione della quinta nuova stagione. Non c’è ancora l’annuncio in merito al debutto, ma con tutta probabilità New Amsterdam 5 rientrerà nel palinsesto autunnale di NBC. Nell’attesa scopriamo le anticipazioni della prossima puntata. Nel sedicesimo episodio dal titolo “Per tutta la notte” Max vuole fare la proposta di matrimonio a Helen in un locale dove Iggy, Bloom, Reynolds e gli altri hanno deciso di trascorrere la serata tra karaoke e bevute. Il giorno dopo la squadra dovrà affrontare le conseguenze della notte d bagordi.

NCIS: Hawai’i/ Anticipazioni puntata 1 luglio 2022: dramma per Alex, Kai si sbilancia con Melanie

New Amsterdam 4, Helen affronta la sua situazione

Nell’episodio “Questioni irrisolte” della serie “New Amsterdam 4” mentre il team dell’ospedale continua ad affrontare le conseguenze della serata karaoke, Max ed Helen discutono del loro futuro. Martin scopre il segreto del dottor Frome. La dottoressa Bloom aiuta Leyla con una situazione difficile che potrebbe stravolgere la sua vita. Infine nell’episodio “Senza dubbi” Max elabora un piano per far licenziare Veronica Fuentes dal New Amsterdam una volta per tutte. Helen affronta la sua situazione medica, mentre Frome aiuta due pazienti ad affrontare una rottura, che lo costringe a considerare il proprio matrimonio. Reynolds cerca un chirurgo vascolare per salvare la vita ad un paziente.

LEGGI ANCHE:

NCIS 19/ Anticipazioni puntata 1 luglio: Reymundo Diaz torna libero, Torres a rischioNew Amsterdam 4/ Anticipazioni puntata 1 luglio: Vijay muore, Max torna a New York

© RIPRODUZIONE RISERVATA