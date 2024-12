Come finisce Il Patriarca 2, anticipazioni ultima puntata del 20 dicembre 2024: scontro tra Nemo e Raoul

Si chiuderà il cerchio e tutte le questioni aperte verranno risolte nell’ultima puntata della fiction di Canale5 e si scoprirà come finisce Il Patriarca 2 venerdì 20 dicembre 2024. Le anticipazioni, infatti, rivelano che ci sarà un violentissimo scontro finale tra Nemo Bandera e Raoul Morabito e sarà senza esclusione di colpi non mancheranno momenti di tensione e risvolti scioccanti. Andando con ordine l’alleanza tra i due criminali impersonati da Claudio Amendola e Federico Dordei durerà poco. Una volta regolati i conti con gli albanesi e liberate Lara e Jessica i due torneranno ad essere nemici giurati. Chi avrà la meglio tra i due rivali?

Dalle anticipazioni Il Patriarca 2 si scopre che sia Nemo che Raoul cercheranno nuovi alleati e chiederanno una collaborazione nei loro affari ai ‘calabresi’. La situazione, però, diventerà via via sempre più esplosiva. Al centro delle trame ci sarà anche il groviglio sentimentale formato da Nina, Mario, Lara e Daniel. Nina Bandera, la figlia di Nemo e incinta di Mario Rizzi, continuerà ad essere contesa tra Daniel Morabito (figlio di Raoul) e l’avvocato. A sua volta Mario dopo aver rischiato la vita per salvare Lara le ha confessato il suo amore mandando in confusione la giovane. Lara farà chiarezza tra i suoi sentimenti e prenderà una scelta importante.

Anticipazioni Il Patriarca 2, ultima puntata del 20 dicembre 2024: Nemo scopre che Mario ha ucciso il figlio Carlo

Come finisce Il Patriarca 2? Le anticipazioni svelano che nell’ultima puntata finalmente verrà fuori la verità sulla morte di Carlo, figlio di Nemo Bandera. Nella scorsa stagione il giovane è stato rapito per far chiedere un riscatto alla sua famiglia ma qual cosa è andato storto ed è stato ucciso. Quello che la famiglia Bandera non sa è che Carlo è stato ucciso da Mario Rizzi, genero di Bandera e persona considerata di fiducia. Nell’ultima puntata, però, la verità verrà a galla e la vendetta di Nemo non tarderà ad arrivare…L’appuntamento con l’ultima puntata de Il Patriarca 2 è per venerdì prossimo, 20 dicembre 2024, sempre in prima serata su Canale5.