Anticipazioni Stucky, Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova svelano: “Ecco cosa succederà a Marina e l’ispettore”

Prenderà il via questa sera, a partire dalle 21.30 circa su Rai2 la nuova fiction poliziesca con protagonista Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova e proprio i due attori hanno fornito delle anticipazioni Stucky rivelando che tipo di rapporto c’è tra i loro due personaggi, l’ispettore Giuseppe Stucky e il medico legale Marina Simkova in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Innanzitutto l’attore ha ammesso: “È un rapporto singolare, c’è una forma di attrazione ma è sottotraccia, poco esibita. Nel corso delle puntate si chiarirà meglio.” E subito dopo l’attrice gli ha fatto eco: “Non ci sono grossi colpi di scena nel loro rapporto, ma come dice Giuseppe è tutto molto sottile. Diciamo che lui dimostrerà molto rispetto per le fragilità di lei che emergeranno nel tempo.”

Sembra che tra i due personaggi l’amicizia che li lega si potrebbe trasformare in qualcosa di più nonostante l’ispettore e il medico legale siano uno l’opposto dell’altro. A tal proposito Giuseppe Battiston ha rivelato: “Marina rispetta questa idiosincrasia di Stucky e cerca di farglieli vedere il meno possibile. Credo faccia parte del corredo di piccoli limiti e manie che lo connotano: non ha il telefono, si annota tutto su dei foglietti volanti che riordina mentre è all’osteria del suo amico Secondo (Diego Ribon).” “Tutti questi suoi piccoli e inusuali “rituali” suscitano in Marina una grande tenerezza.” ha concluso Barbora Bobulova.

Stucky, seppure particolare e originale e pieno di manie e rituali è un ispettore, durante l’intervista a Giuseppe Battiston è stato chiesto se avesse mai considerato l’idee di essere come il suo personaggio ed entrare nelle forze dell’ordine e la sua risposta è stata netta e inaspettata: “Non ho mai considerato l’idea di appartenere a un corpo di polizia, non ho mai sparato in vita mia, neanche quando facevo il militare. Sono contento che ci siano le forze dell’ordine, ma a ognuno il suo mestiere.” Al contrario Barbora Bobulova ha ammesso che da piccola a scuola le hanno fatto vivisezionare degli animali, non ha provato nessuna difficoltà risultando la più brava e dunque avrebbe potuto diventare un medico legale. Svelate queste curiosità e anticipazioni sulla fiction di Rai2 i due attori hanno ricordato l’appuntamento con la prima puntata.