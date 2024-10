La volta buona, Barbora Bobulova in difficoltà: “Sono un po’ spaesata, ci sono troppo persone”

Barbora Bobulova ha avuto un momento di difficoltà a La volta buona nella puntata di oggi. L’attrice, infatti, subito dopo essere entrata ha avuto uno scambio di battute con la conduttrice Caterina Balivo in cui è sembrata un po’ spaesata. “Come stai oggi?” ha chiesto la Balivo “Sto bene, ma stavo bene anche quando sono venuta l’ultima volta” ha risposto l’attrice ma quando la conduttrice ha colto la palla al balzo per parlare della nuova fiction di Rai2 Stijk Barbora Bobulova è entrata in confusione: “Che c’è domani? A già la fiction, si sono qui per questo…Scusate sono un attimo disorientata perché ci sono troppo persone.”

Al Bano e Loredana Lecciso, spunta retroscena a La volta buona/ "C'è stato uno scontro fortissimo in passato"

Barbora Bobulova ha continuato l’intervista lanciando ogni tanto delle frasi che hanno lasciato senza parole Caterina Balivo: “Nella serie non si vedono i cadaveri, purtroppo” e subito dopo si è corretta dicendo che in realtà lei sin da piccola ha sempre trovato interessante capire l’anatomia ed a scuola vivisezionava gli animali. Durante la chiacchierata l’attrice ha commesso alcune gaffe e défaillance tanto che alla fine, in maniera ironica, ha concluso con una battuta: “Possiamo tagliare e ricominciare?” “Siamo in diretta” ha concluso la conduttrice.

Fausto Maria Sciarappa, chi è e carriera dell'attore/ Ha una compagna? Vita privata top secret

Anticipazioni Stucky, Barbora Bobulova anticipa: “Sono un medico legale particolare”

Nel talk di Rai1, Barbora Bobulova ha fornito delle anticipazioni su Stucky la nuova fiction di Rai2 con protagonista Giuseppe Battiston che andrà in onda a partire da domani. “Io sono un medico legale ma peccato che i cadaveri non si vedono a me sarebbe piaciuto, a me da bambina mi piaceva a scuola durante la lezioni di biologia dovevamo vivisezionare i pesciolini.” ha premesso l’attrice per poi aggiungere: “Io sono un medico legale, una scienziata che ha un ottimo rapporto con l’ispettore Stucky che ha il volto di Giuseppe Battiston.” L’attrice, che non si è sbilanciata sulla sua vita privata ha concluso l’intervista rivelano: “Quando recito non mi piaccio. C’è qualche attore che quando recita si piace?”