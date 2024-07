Anticipazioni The Family, 24 luglio 2024: malore per Devin

Va in onda domani pomeriggio, mercoledì 24 luglio 2024, una nuova puntata della soap The Family che è ormai diventato un appuntamento pomeridiano fisso per il pubblico di Canale 5; ma che cosa rivelano le nuove anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Devin e Aslan hanno finalmente celebrato il matrimonio ma, durante il ricevimento, Ekrem è stato ferito da un sicario in maniera grave; un colpo di scena che spiazza i protagonisti e che porta Aslan ad adirarsi per quanto accaduto e a ricercare il colpevole.

Anche Devin è rimasta sensibilmente colpita dall’accaduto e va incontro ad un attacco di panico improvviso, in seguito al quale chiede a Turgut di portarla subito a casa; Hulya inizialmente spinge affinché la psicologa torni alla villa, ma lei non si lascia convincere…

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma che cos’è accaduto nelle precedenti puntate di The Family, andate in onda come sempre su Canale 5 nei giorni scorsi? Devin e Aslan hanno vissuto con grande frenesia i preparativi per il loro matrimonio, con l’uomo che avrebbe preferito celebrare il grande evento in forma tutt’altro che sobria, diversamente da quanto inizialmente concordato con la sua amata.

Inoltre, anche durante il matrimonio, Hulya non ha perso l’occasione per contrastare l’amore della coppia; la donna ha infatti chiesto a Cihan di confessare a Aslan che sta segretamente andando in terapia proprio da Devin, un fatto di cui lo stesso Aslan non è a conoscenza. Cihan si è però rifiutato di interferire nel rapporto tra madre e figlio e ha così respinto la richiesta della donna.