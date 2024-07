Anticipazioni The Family, 22 e 23 luglio 2024: il matrimonio di Aslan e Devin

The Family torna in onda oggi e domani pomeriggio, lunedì 22 e martedì 23 luglio 2024, con due nuove puntate su Canale 5; come rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, il gran giorno del matrimonio tra Devin e Aslan si avvicina sempre più. La coppia è pronta a compiere il grande passo, ma la psicologa comprende sin da subito le intenzioni del suo futuro marito: celebrare le nozze in maniera tutt’altro che sobria, sebbene inizialmente avessero concordato l’opposto.

Proseguendo con le anticipazioni di The Family, il giorno del matrimonio è arrivato: Aslan e Devin sono marito e moglie ma, anche durante il ricevimento delle nozze, Hulya non perde l’occasione per mettere i bastoni tra le ruote alla coppia. La donna infatti chiede a Cihan di rivelare ad Aslan il suo segreto, ovvero che sta andando in terapia proprio da Devin e senza che il figlio ne sia a conoscenza; Cihan, tuttavia, non ha alcuna intenzione di mettere in discussione il rapporto tra Hulya e Aslan e decide così di rinunciare di fronte alla sua richiesta.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di The Family su Canale 5, Hulya è sempre più scettica di fronte all’imminente matrimonio tra Aslan e Devin e oppone resistenza attraverso diversi sotterfugi; l’avversione verso la nuora è ormai evidente al punto da proporre alla coppia un accordo prematrimoniale che, tuttavia, la psicologa ha inizialmente rifiutato di firmare.

Aslan ha avuto un duro confronto con la madre, alla quale ha ribadito di voler sposare la donna che ama e che nessuno potrà mai ostacolare il loro amore; discorso di fronte al quale Hulya sembra aver ormai accettato la decisione e il desiderio del figlio, anche se dentro di sé cova nuove strategie per mettere in crisi la loro love story…