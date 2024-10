Anticipazioni The Family, 4 ottobre 2024: Hulya e Devin alla ricerca della verità

Nuovo appuntamento con The Family nella giornata di domani, venerdì 4 ottobre 2024, quando verrà caricato sulla piattaforma di Mediaset Infinity un nuovo episodio della celebre soap opera turca; ma cosa ci rivelano le anticipazioni di questa nuova puntata? L’attentato ad Aslan ha scosso l’intera famiglia e Hulya e Devin si sono ritrovate ad effettuare indagini parallele per scoprire il mandante, tra innumerevoli sospetti.

Le due donne si ritrovano a collaborare per scoprire l’identità del colpevole; da un lato Devin è intenzionata ad incastrare Berham per scoprire da lui chi sia stato il mandante del tentato omicidio, dall’altro lato Hulya è sempre più convinta che il responsabile sia Cihan. L’uomo è infatti in procinto di sposarsi con Serap l’indomani e la capo-famiglia dei Soykan, così come Devin, indirizza le sue indagini proprio sul matrimonio della coppia.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di The Family, Aslan convince in tutti i modi Bozo a salvare Leyla e agire in favore di sua sorella, mentre la donna in carcere cerca di proteggere Melek dalla sua intenzione di suicidarsi e riesce ad intervenire in maniera tempestiva; intanto, grazie all’intervento di Devin, i piccoli Zeynep e Kaya vengono reintegrati nella scuola dopo le proteste dei genitori.

Intanto Ibrahim è uscito dal coma ma Hulya, sempre al suo fianco, gli rivela che sono stati rilevati danni permanenti al suo corpo; nel frattempo tutto è quasi pronto per il matrimonio tra Cihan e Serap, ma a scuotere la famiglia dei Soykan è il tentato omicidio di Aslan. Il protagonista viene infatti raggiunto da tre colpi di pistola e rischia ora la vita; Devin e Hulya uniscono le proprie forze per scoprire chi è il mandante dell’attentato…

The Family, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene caricato sulla piattaforma di Mediaset Infinity un nuovo episodio di The Family; la serie è disponibile solamente in modalità streaming.