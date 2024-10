Anticipazioni The Family, 2-3 ottobre 2024: Aslan lotta tra la vita e la morte

Oggi e domani pomeriggio, mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre 2024, sono disponibili due nuovi episodi di The Family sulla piattaforma di Mediaset Infinity; secondo quanto ci rivelano le anticipazioni, Aslan supplica Bozo affinché salvi Leyla e agisca in favore di sua sorella anziché di Serap, proprio mentre Cihan sta per entrare nell’appartamento dell’uomo. Intanto Serap viene arrestata e Leyla mostra una sua foto a Melek, nel tentativo di proteggerla; la donna è intenzionata a suicidarsi in prigione ma l’intervento della sorella di Aslan si rivela tempestivo.

Anticipazioni Beautiful, puntate 2-3 ottobre 2024/ Sheila riceve la visita di Mike in carcere

Nel frattempo Kaya e Zeynep vengono reinseriti a scuola grazie all’intervento di Devin, mentre Ibrahim si risveglia dal coma ma Hulya gli comunica che ci sono danni permanenti al suo corpo. Il colpo di scena arriva invece in occasione del matrimonio di Ekrem; Aslan litiga duramente con Nedret e Bedri e, in seguito, viene raggiunto da tre colpi di pistola. Il protagonista lotta tra la vita e la morte e Devin e Hulya, nonostante i contrasti, collaborano per rintracciare l’autore dell’attentato.

Anticipazioni La promessa, puntate 30 settembre-1 ottobre 2024/ Cruz prepara il piano contro Curro

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di The Family, Aslan e Devin hanno fronteggiato le lamentele dei genitori nella scuola di Zeynep e Kaya, che vengono espulsi per via delle recenti vicende che hanno coinvolto i Soykan. Per Devin arriva anche una doccia gelata: dopo aver abortito, la psicologa sospetta non solo di Hulya ma anche del padre Ergun, dopo essersi recata in ospedale per un controllo di routine e aver pizzicato la donna tra i corridoi.

Nel frattempo Aslan e Devin prendono parte ad un ricevimento organizzato da Cengiz Yoldan, papabile nuovo acquirente della gestione del porto, mentre continuano gli scontri tra Hulya e Nedret tra le mura della villa di famiglia; la capo-famiglia dei Soykan trama infatti contro Nedret con l’obiettivo di farla arrestare dalla polizia proprio prima delle nozze di Ekrem.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntate 30 settembre-1 ottobre 2024/ Tancredi ripensa a Matilde

The Family, dove vedere le puntate in streaming

Dove vedere le nuove puntate di The Family? Ogni giorni, dal lunedì al venerdì, è disponibile un nuovo episodio caricato sulla piattaforma di Mediaset Infinity e fruibile solo ed esclusivamente in modalità streaming.