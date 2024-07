Anticipazioni The Family, puntate 11 e 12 luglio 2024/ Tensioni tra Aslan e Devin, la coppia si lascia

Anticipazioni The Family, 11 e 12 luglio 2024: Aslan contro le ingerenze di Hulya

Da pochi giorni ha preso il via la nuova soap turca di Canale 5 The Family; scopriamo insieme le anticipazioni per le puntate di oggi e domani pomeriggio, giovedì 11 e venerdì 12 luglio 2024, riportate sul sito di Mediaset Infinity. Aslan è intenzionato a collaborare con Atilla a livello professionale, ora che l’uomo ha preso il controllo delle attività dello zio, e vorrebbe a tutti i costi migliorare l’immagine e la nomea che la sua famiglia ha in città. Ad ostacolare la vita di Aslan e il suo rapporto con Devin, però, sono sempre la madre Hulya e le sue continue ingerenze, che ora iniziano a coinvolgere anche la vita delle figlie.

Intanto Aslan fa il grande passo e si dichiara a Devin con una sorprendente proposta di matrimonio, che tuttavia viene rifiutata dalla donna; il suo ‘no’ genera non poche tensioni nella coppia, che alla fine arriva alla rottura. Intanto Atilla prosegue con il progetto del documentario e ne parla con Ibrahim, mentre Devin ha in ballo alcune tensioni in famiglia con il padre; la ragazza viene da lui invitata a pranzo in occasione del compleanno, ma per lei ci saranno momenti di imbarazzo e solo l’inatteso arrivo di Aslan, che viene così presentato alla sua famiglia, alleggerirà in parte la situazione.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di The Family in onda su Canale 5, Aslan ha conosciuto la bellissima e indipendente psicologa Devin e ha deciso di portarla a cena fuori: per la coppia ci sono grandi novità e la sintonia è crescente, ma al tempo stesso l’uomo deve fare i conti con le ingerenze della madre nella sua vita privata.

Il protagonista della soap, infatti, per prendere parte all’appuntamento galante con la sua amata è stato costretto a saltare un’importante cena di famiglia, con la madre Hulya che è andata su tutte le furie. I rapporti tra madre e figlio si complicano sempre più, con Aslan che rinuncia anche alle successive cene in famiglia pur di stare insieme a Devin.

