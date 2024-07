Anticipazioni The Family, puntata 9 luglio 2024/ Scontro in arrivo tra Aslan e la madre

La tensione tra Aslan e la madre al centro della nuova puntata della soap The family: le anticipazioni

Torna oggi martedì 9 luglio su Canale 5 una nuova puntata della soap The family, la nuova produzione turca lanciata da Mediaset e che ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo ieri con l’episodio d’esordio. Oggi la tv di Cologno Monzese concederà il bis e scopriremo cosa accadrà al protagonista Aslan in quella che in lingua turca è la dizi Aile, dopo averlo visto alle prese con una serie di novità, l’uomo proverà a risolvere alcune questioni di famiglia allacciando i rapporti con la psicologa Devin, che porterà a cena fuori, facendo nascere una sintonia non certo indifferente.

Stando alle anticipazioni della seconda puntata di The family, le cose tra Aslan e la donna andranno bene, al punto che il loro incontro sembra destinato a cambiare con rapidità la vita di entrambi, anche se il problema è che per godersi questo appuntamento il protagonista ha saltato l’appuntamento a cena con la famiglia di Yusuf, scatenando la rabbia della madre Hula che non ha digerito il comportamento, e le cose si complicheranno ancora di più quando il personaggio portato in tv da Kivanc Tatlitug non si presenterà ad altri appuntamenti a tavola fissati in agenda.

The family, la trama della seconda puntata: spuntano i dubbi della madre del protagonista

Sempre nel corso dell’episodio in onda oggi su Canale Cinque della nuova serie turca assisteremo a dei forti attriti tra il personaggio di Aslan e la mamma, che dopo essersi ritrovata a fare i conti con diverse cene saltate dal figlio, inizierà a nutrire dei dubbi e ben presto prenderà in considerazione l’idea che possa essere turbato da una donna, i sospetti aumenteranno sempre di più e per questo inizierà a scavare nella sua vita privata, in cerca di risposte ai tanti interrogativi.

Intanto Aslan prende sempre di più le distanze dalla famiglia e questo è un ulteriore campanello d’allarme per la mamma, ma quando il protagonista scoprirà come la donna si stia intromettendo nella sua vita andrà su tutte le furie e nasceranno diversi scontri e tensioni acutissime tra i due.

