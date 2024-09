Anticipazioni The Family, 30 settembre-1 ottobre 2024: complotto Hulya-Ergun?

The Family torna a fare compagnia al pubblico italiano con nuove puntate, caricate ogni giorno sulla piattaforma di Mediaset Infinity; secondo le anticipazioni degli episodi di oggi e domani, lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre 2024, Zeynep e Kaya vengono espulsi dalla scuola dopo le vicende che hanno coinvolto la famiglia Soykan e che sono rimbalzate tra giornali e televisioni. Aslan e Devin accorrono a scuola per scoprirne le motivazioni e, loro malgrado, si ritrovano contro le lamentele dei genitori che minacciano di ritirare i loro figli.

Intanto Devin ha abortito ma la donna inizia a nutrire sospetti nei confronti di Hulya; recatasi in ospedale per sottoporsi ad alcuni controlli di routine, la psicologa becca infatti la donna nei corridoi e sospetta che, nella perdita del suo bambino, possa esserci proprio il coinvolgimento di Hulya, che starebbe tramando qualcosa assieme a suo padre Ergun. Nel frattempo Cengiz Yoldan, proprietario di una catena di alberghi intenzionato ad acquisire la gestione del porto di Aslan, organizza un ricevimento al quale prendono parte Devin e lo stesso Aslan; intanto Hulya trama contro Nedret affinché venga portata via dalla polizia a pochi passi dal matrimonio di Ekrem.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di The Family, Leyla consegna a Devin una lettera molto importante all’interno della quale sono contenute informazioni rilevanti sul conto di Hulya e del suo misterioso passato; è questo il piano della donna che, ancora in carcere, tenta in tutti i modi di dimostrare la sua innocenza e di incastrare la Soykan.

Intanto Hulya finisce anche nel mirino di Devin e Nedret; le due donne si sono alleate per contrastare la fame di potere della capo-famiglia dei Soykan, con Nedret che rilascia un’intervista pubblica e vuota il sacco sui presunti trascorsi criminali nella vita di Hulya. Nel frattempo Yagmur chiede ad Aslan di proteggere la sorella Devin, raccontandogli del loro passato difficile e segnato da un’infanzia complicata, con la psicologa che si è presa cura di lei e di tutta la sua famiglia.

The Family, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Gli episodi di The Family sono disponibili in modalità streaming utilizzando la piattaforma di Mediaset Infinity; ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene caricata una nuova puntata.