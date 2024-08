Anticipazioni The Family, 27 e 28 agosto 2024: Aslan medita vendetta contro Ilyas

The Family, la serie tv turca in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle ore 14.45, torna con nuove appassionanti puntate nelle giornate di oggi e domani, martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2024; scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity (qui le anticipazioni di tutta la settimana). Dopo l’attacco ai danni della famiglia Soykan, Aslan medita vendetta nei confronti di Ilyas: la resa dei conti tra i due acerrimi rivali sembra essere ormai ad un passo.

Nel frattempo Hulya continua ad essere messa sotto pressione da Ilyas che, all’insaputa di tutti quanti, ha ricattato la donna; anche lei, così come capitato a lui, dovrà rinunciare ad uno dei suoi figli che verrà sacrificato ed ucciso proprio dalle mani dell’uomo. La protagonista dovrà così scegliere chi tra Aslan e Cihan sacrificare, costretta ad una scelta dolorosissima.

Anticipazioni The Family: Aslan uccide Ilyas

Ma cos’altro ci rivelano le anticipazioni The Family per queste due nuove puntate, in onda come sempre nei pomeriggi di Canale 5? Le condizioni di salute di nonna Seher sembrano essere drasticamente peggiorate; la donna vive una condizione di forte compromissione neurologica e la situazione si è fatta sempre più critica, ma proprio da lei emerge una verità che potrebbe rivelarsi sconcertante. Nonostante la grande confusione che agita la sua mente, infatti, Seher continua ripetutamente e fare riferimento ad un fatto molto doloroso e appartenente al passato dei Soykan, non meglio specificato e sempre mantenuto segreto.

Intanto Aslan viene catturato e imprigionato da Ilyas ma, grazie all’intervento di Cihan, si libera e riesce ad uccidere il suo rivale; anche Ilyas, in punto di morte, accenna al medesimo misterioso avvenimento nascosto nel passato della famiglia. La sensazione è che una verità scomoda e sconvolgente potrebbe presto fare capolino dal passato dei Soykan e venire finalmente a galla.

The Family, dove vedere le puntate in tv e in streaming

The Family va in onda tutti i giorni, da lunedì a venerdì, su Canale 5 a partire dalle ore 14.45; oltre alla visione in chiaro, il pubblico ha l’opportunità di seguire le puntate in contemporanea in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.