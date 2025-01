Anticipazioni The Rookie 23 gennaio 2025: Aaron viene messo alla prova

Questa sera, giovedì 23 gennaio 2025, tornano su Rai 2 altre due puntate di The Rookie, la serie con l’attore di Castle Nathan Fillion nei panni del protagonista John Nolan. Proprio lui interpreta il poliziotto più anziano del dipartimento di Los Angeles, nonchè il personaggio che si ritrova a dover affrontare tante avventure, tra crisi, omicidi e qualche intoppo di carattere passionale. Ma passiamo subito a vedere quali sono le anticipazioni di The Rookie e quali episodi andranno in onda questa sera 23 gennaio 2025.

Il primo episodio che va in onda su Rai 2 a partire dalle 21.20 si intitolerà “Nervi Saldi” e parlerà di Aaron, che torna in servizio. Viene però messo alla prova da Tim e Grey i quali vogliono capire se riesce a reggere situazioni stressanti. La buona notizia è che Aaron riesce a superare il test, imbattendosi in un caso in cui una moglie sta progettando l’omicidio di suo marito. Si passerà poi a Celina e Nolan, che affronteranno un altro caso importantissimo: ci potrebbe essere un killer a piede libero di nome “Pentagramma“. Lo troveranno?

The Rookie, stasera 23 gennaio 2025: Celina e Nolan in azione

Nella nuova puntata di The Rookie per stasera 23 gennaio 2025, vedremo Celina e Nolan impegnate in un caso difficilissimo. Le due corrono in una casa dopo essere state avvisate di una sparatoria, e trovano Anna, una bimba che si è nascosta in un armadio insieme a una donna. La polizia decide dunque di portare a casa la piccola per farla adottare nell’attesa di trovare i suoi parenti.

Mentre iniziano le pratiche di adozione, ecco che si fa vivo lo zio della bambina. Nel nuovo episodio di The Rookie di stasera 23 gennaio 2025 si parlerà anche di Ray, membro dell’esercito che era stato dato per morto. Tim e Mark, commilitoni, scoprono che l’uomo è a Los Angeles ed è vivo. Ray però si ribella e dichiara di volerli uccidere. Il motivo? Loro due avevano firmato il rapporto finale.

The Rookie, dove vederlo in diretta e streaming e a che ora

Dove vedere la prossima puntata di The Rookie oggi 23 gennaio 2025? La serie viene trasmessa su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 ed è disponibile in streaming e on demand anche sulla piattaforma RaiPlay.