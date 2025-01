Anticipazioni The Rookie, 16 gennaio 2025 su Rai 2:

Sta per arrivare su Rai 2 la nuova e travolgente sesta stagione di The Rookie. La serie andrà in onda in prima serata ed è stata scritta da Alexi Hawley, la quale ha creato una fiction basata su una storia vera. Le vicende narrano di un poliziotto di nome Bill Norcross che lavora a Los Angeles. Oggi, giovedì 16 gennaio 2025 inizieranno gli episodi del sesto capitolo con un antagonista nuovo interpretato da Cristian Brunn, mentre Danielle Campbell sarà lo psichiatra Blair.

I primi episodi che saranno trasmessi su Rai 2 sono: “La maledizione dell’ultimo turno“, “Vigilia a sorpresa” e in ultimo, “Guai in paradiso“. La trama riprenderà dall’ultima puntata della quinta stagione con Aaron Thorsen che sta per morire dopo essere stato colpito da un proiettile e si trova in ospedale in pericolo di vita. Invece, per Nolan e Bailey ci sono importanti novità: i due stanno per sposarsi e pensare di avere un figlio ma qualcosa si interpone tra i loro sogni e cambia il corso della storia. Infatti, mentre si trovano felici in luna di miele succede un evento assai inquietante.

The Rookie, sesta stagione: il cast e il personaggio più importante del nuovo capitolo della serie

C’è grande attesa per la sesta stagione di The Rookie, che finalmente andrà in onda oggi, giovedì 16 gennaio 2025 su Rai 2. Con un cast di tutto punto si prospettano episodi entusiasmanti e pieni di colpi di scena, nonchè momenti emozionanti e a tratti commoventi. Infatti, nella sesta stagione ritroveremo Alyssa Diaz nei panni della detective Angela Lopez. Insieme a lei anche Richard T. Jones che interpreta Wade Grey. In ultimo l’attrice Mekia Cox nel ruolo di Nyla Harper. Cosa aspettarsi dalle anticipazioni di The Rookie? Come abbiamo anticipato, un oscuro evento si abbatte su John e Bailey.

I due si sono sposati ma in viaggio di nozze succede il peggio: sull’isola tropicale scoprono che un uomo misterioso con una benda in faccia li segue ovunque e li controlla anche di notte. Come abbiamo già avuto modo di vedere nelle stagioni precedenti, Nolan è un personaggio chiave per la serie e sa sempre come affrontare le sfide più insidiose. Anche stavolta pare che troverà la chiave per alzare la suspance e affrontare questo individuo misterioso. A livello temporale, la sesta stagione di The Rookie è ambientata sei settimane più avanti rispetto alla fine della quinta, e in base alle anticipazioni, un personaggio importante sarà la psicologa Blair London.

The Rookie, dove vederlo in diretta e in streaming

Debutta oggi 16 gennaio 2025 su Rai 2 la nuova stagione di The Rookie! Per non perdertela puoi collegarti su Rai 2 a partire dalle 21.20 e per vedere o recuperare gli episodi in streaming è possibile accedere alla piattaforma RaiPlay.