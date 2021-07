Anticipazioni Top 10, replica 30 luglio/ Serena Rossi ospite, “ruba” il posto a Conti

Stasera, per l’ultima volta, torna Top 10. O meglio, per l’ultima volta tornano le repliche di Top10, il programma di successo condotto da Carlo Conti. Questa sera, venerdì 30 luglio, si conclude il viaggio iniziato nelle scorse settimane. Da venerdì prossimo, infatti, Raiuno lascerà la prima serata a Serena Rossi, con le repliche di Canzone Segreta. L’aspetto più curioso di questa scelta coincide col fatto che l’attrice napoletana sia una delle ospiti della puntata odierna. In quest’ultimo appuntamento sono parecchi i momenti e le gag da rivivere, con un’appassionante legata alle classifiche della cultura pop italiana. Ricordiamo dunque i protagonisti di Top 10, che sono Sergio Friscia, Paolo Conticini e Gabriele Cirilli da una parte, Marisa Laurito, Tosca D’Aquino e Serena Rossi dall’altra.

Anticipazioni Top10: Tali e Quali vs Vesuviani

Nella replica di questa sera, come accennato andrà in scena la sfida tra la squadra dei Tali e Quali e quella dei Vesuviani. I fan del programma ricordano con grande divertimento questa puntata, con i concorrenti scatenati nei confronti di un Carlo Conti su di giri. Cirilli, Conticini e Friscia rappresentano il team dei Tali e Quali, mentre Rossi, Laurito e D’Aquino giocano per i Vesuviani. Chi vincerà la sfida? Benché si tratti di una puntata registrata, già andata in onda, e risate e le gag non mancheranno

