Anticipazioni Top 10, replica terza puntata/ Orietta Berti scatenata! Ospite Goggi

Proseguono le repliche di Top 10 in questi venerdì sera estivi targati Rai. Questa sera, 23 luglio, torna la terza puntata del programma condotto da Carlo Conti. Tanti i momenti e i siparietti da rivivere con entusiasmo e leggerezza, tra sfide, strafalcioni e gag imperdibili dei protagonisti. Partiamo ricordando i nomi dei protagonisti di questa puntata, come sempre formata da due squadre. Da una partiamo abbiamo il trio formato da Al Bano, Orietta Berti, Maddalena Corvaglia; dall’altra parte il comico Enrico Brignano, l’attrice romana Claudia Gerini e il conduttore Giancarlo Magalli. Ospite di questo terzo appuntamento con Top 10 è la mitica Loretta Goggi.

Anticipazioni Top 10, replica terza puntata: Loretta Goggi protagonista

La Rai ripropone in replica la terza puntata di Top 10. Le anticipazioni di questo appuntamento ci ricordano che oltre ai concorrenti in gara, potremo rivedere una Loretta Goggi scatenata. L’ospite di Conti racconta quali sono le classifiche della sua vita. La terza puntata di Top 10 è un’occasione d’oro per i fan di rivedere all’opera Carlo Conti e i suoi ospiti. Tra i momenti più divertenti le gag tra Al Bano, Orietta Berti, Maddalena Corvaglia e il simpatico Enrico Brignano, Claudia Gerini ed un agguerrito Giancarlo Magalli. Chi ha indovinato il numero maggiori di classifiche musicali legate alla cultura pop d’Italia? Per scoprirlo non resta che rivedere l’intera puntata su Raiuno.

