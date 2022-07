Anticipazioni ultima puntata Harry Wild del 2 agosto 2022/ Harry e Fergus in pericolo

Harry Wild, ultima puntata 2 agosto 2022

Il quarto e ultimo appuntamento con la serie “Harry Wild – La signora del delitto” andrà in onda settimana prossima, mercoledì 2 agosto, in prima serata su Rete 4. La protagonista è Harriet “Harry” Wild, interpretata da Jane Seymour, l’indimenticabile dottoressa Michaela Quinn nella serie “La signora del West”. Harry è una professoressa di inglese in pensione che scopre di avere un vero talento per le indagini e non può fare a meno di interferire con i casi assegnati al figlio Charlie, detective della polizia. Nei vari casi la ex professoressa viene aiutata dal giovane Fergus Reid, che nella prima puntata l’aveva rapinata. Gli ultimi due episodi della prima stagione di “Harry Wild – La signora del delitto” si intitolano rispettivamente “Il mistero della parrucca divertente di nonna Susan” e “Nessuno esce vivo da qui”.

Harry Wild – La signora del delitto, anticipazioni finale di stagione

Ecco le anticipazioni dell’ultima puntata di “Harry Wild – La signora del delitto”. Nell’episodio “Il mistero della parrucca divertente di nonna Susan” la ricca matriarca di una famiglia di Dublino viene strangolata a morte durante una videochiamata con i suoi parenti. La figlia della donna chiede aiuto alla Wild/Reid Detective Agency, nata da un’idea di Fergus. Harry è molto sorpresa ma decide di assecondare Fergus. Il denaro sembra essere il motivo dell’omicidio, ma tutti quelli che stanno per ereditare erano in videochiamata con la vittima. Nell’ultimo episodio “Nessuno esce vivo da qui” Zoe McCann è una tossicodipendente in via di guarigione che combatte ogni giorno per uccidere i suoi demoni. Quando viene rapita e si sveglia in una foresta con indosso un vecchio abito da ballo, la sua sanità mentale e determinazione vengono spinte al limite. Terrorizzata dal fatto che il suo sconosciuto rapitore torni per lei, Zoe chiede aiuto a Harry e Fergus. Quando Zoe viene rapita una seconda volta, Harry e Fergus cercheranno di salvarle la vita: fino a che punto si spingeranno per ritrovarla?

