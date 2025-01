Un passo dal cielo 8: oggi 16 gennaio 2025 la seconda puntata

Giovedì 16 gennaio 2025, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con Un passo dal cielo 8, la fiction con Enrico Ianniello, Giusy Buscemi, Marco Rossetti e con la presenza delle new entry Raz Degan e Nino Frassica. La seconda puntata di Un passo dal cielo 8 non si apre nel migliore dei modi per Vincenzo la cui vita è stata improvvisamente stravolta. Il secondo appuntamento con Un passo dal cielo, infatti, si apre con Vincenzo in sedia a rotelle dopo che un proiettile lo ha colpito alla schiena. Una situazione delicata per tutta la famiglia Nappi che si stringe intorno a Vincenzo il quale riesce a trovare il sorriso grazie a Carolina e Huber, sempre pronti a supportarlo e sostenerlo.

Sarà un momento particolarmente delicato, invece, per Nathan che si ritroverà a fare i conti con il proprio passato scoprendo quella che è la verità sulla mamma. Ad aiutarlo ad affrontare una situazione estremamente delicata sarà Manuela.

Anticipazioni Un passo dal cielo 8: cosa accadrà nella seconda puntata

Dopo essere stato colpito dal proiettile che ha lesionato il midollo, Vincenzo torna a casa su una sedia a rotelle ma la speranza che possa tornare a camminare ci sono. Nonostante il momento difficile, Vincenzo prova ad aiutare Carolina con la piccola Nina ma le difficoltà non mancano. In suo soccorso, però, arriva Huber che, per una notte, si trasferisce a casa dell’amico. Manuela, nel frattempo, si occupa del caso di Marianna, una veterinaria trovata morta nel bosco, in un crepaccio. Durante le indagini, Manuela scopre che Marianna aveva denunciato per stalking Marco e, con Nathan, si presenta a casa sua dove viene accolta da due fucili. Durante l’interrogatorio si scopre che Marco era stato già in carcere per aver ricevuto in passato lo stesso tipo di denuncia.

Oltre ad occuparsi del caso e ad aiutare il fratello, Manuela continua ad aiutare Nathan che sta facendo i conti con il passato dopo che il ritorno nella sua vita del padre (Raz Degan, ndr). Grazie al supporto di Manuela, Nathan riesce a parlare con il padre scoprendo che la mamma si chiamava Miriam e che aveva solo 16 anni quando ha partorito. Nathan, inoltre, scopre che la madre voleva vivere in mezzo alla natura ma un giorno il suo corpo è stato ritrovato senza vita.

Come vedere in diretta streaming Un passo dal cielo 8

Un passo dal cielo, giunto all’ottava stagione, può essere visto in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.30, al termine dell’appuntamento quotidiano con Affari tuoi. Con Raiplay, collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione, invece, è possibile seguire la diretta streaming ma anche rivedere le puntate sia dell’attuale stagione che di quelle precedenti.

