Torna questa sera Un Passo dal Cielo 8 su Rai 1. La serie diretta da Laszlo Barbo e Alexis Sweet è stata creata insieme a Rai Fiction e andrà in onda da giovedì 9 gennaio 2025 fino al 20 febbraio. Un Passo dal Cielo 8 ci terrà compagnia per ben sei puntate e avrà come protagonisti Vincenzo, interpretato da Enrico Ianniello e Manuela, interpretata Giusy Buscemi. La serie va avanti dal lontano 2011 e ha appassionato milioni di italiani fra tante storie d’amore per un giallo appassionante.

Cast Un passo dal cielo 8, Nino Frassica è guest star 'Zio Nino'/ "Porterà scompiglio": anticipazioni

Tra i grandi attori che sono passati nel cast ci sono stati Terence Hill nei panni di Pietro e Daniele Liotti, che ha incarnato Francesco. L’atmosfera della serie è riuscita ad entrare nel cuore degli spettatori e da quasi quindici anni tiene compagnia sui canali Rai. Oggi 9 gennaio 2025 arriva la stagione otto della fiction, con uno sfondo assai suggestivo: le meravigliose montagne di San Vito di Cadore (BL). Un Passo dal Cielo 8 vedrà splendidi ghiacciai e paesaggi spettacolari con il ritorno dei personaggi più amati della fiction.

Giusy Buscemi lascia dopo ‘Un passo dal cielo’ 8?/ L’attrice: “Nulla più da raccontare per Manuela…”

Un Passo dal Cielo 8, la trama e il cast

Di cosa parla la trama del primo episodio di Un Passo dal Cielo 8? Si intitola “L’uomo dei ghiacci” e parlerà del ritrovamento di un cadavere di una ragazza ritrovato in un bosco a San Vito. Si scoprirà che il suo nome è Sara Fontolan, una scienziata che si occupa di ricerca nella Origin GeoEngineering. Dato il suo ruolo, si inizierà a cercare indizi tra i colleghi, soprattutto nella vita del fondatore del gruppo, tale Stephen Anderssen. Intanto Nathan e Manuela proveranno a confrontarsi e a chiarire cosa provano l’uno per l’altra.

Un passo dal cielo 8, Raz Degan è Stephen Anderssen: cosa conosce del passato di Nathan?/ Ha un segreto

Tra i colpi di scena del primo episodio di Un Passo dal Cielo 8 ci sarà anche l’entrata di Nino Frassica, che nella serie interpreterà “Zio Nino”. Il suo personaggio sarà decisamente buffo e bizzarro e renderà le cose in casa Nappi ancora più divertenti. In questa stagione vedremo la presenza di Raz Degan nel cast di Un Passo dal Cielo 8, quest’ultimo vestirà i panni del fondatore della Origin. Apprezzatissimo anche il ruolo di Nathan interpretato dall’attore Marco Rossetti. Per quanto riguarda la famiglia Nappi, riconfermati Vincenzo e Manuela con gli attori Vincenzo Ianniello e Giusy Buscemi.

Un Passo dal Cielo 8, dove vederlo in diretta e in streaming

Per seguire in diretta la prima puntata di Un Passo dal Cielo 8 basta collegarsi su Rai 1 giovedì 9 gennaio 2025. Tutti gli episodi della fiction si possono vedere anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay.