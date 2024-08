Un passo dal cielo 8 anticipazioni, Giusy Buscemi e Marco Rossetti si sbilanciano

Torneranno in onda nei primi mesi del 2025 le puntate della nuova stagione di Un passo dal cielo, cresce l’attesa dunque per scoprire cosa succederà agli amati protagonisti della fiction di Rai1 ma intanto gli attori hanno iniziato a dare alcune clamorose anticipazioni su Un passo dal cielo 8. Di recente infatti Giusy Buscemi, Marco Rossetti ed Enrico Ianniello hanno rilasciato un’interessante intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui non sono mancate delle interessanti rivelazioni.

Nel dettaglio, infatti, Giusy Buscemi e Marco Rossetti, che impersonano rispettivamente Manuela Nappi e Nathan, hanno anticipato cosa succederà ai loro personaggi. L’attore ha rivelato: “Come dimostra il fatto che non ha più la barba, Nathan ha in progetto di tornare verso la civiltà. Manuela insegna a Nathan a tenere aperta quella porta verso gli altri esseri umani. Anche il rapporto tra loro due diventa più forte, c’è un’amicizia più…intima”. E subito dopo l’ex Miss Italia ha aggiunto: “In amore gli opposti si attraggono oppure bisogna stare con i propri simili?”. Scoccherà la scintilla tra Manuela e Nathan in Un passo dal cielo 8?

Anticipazioni Un passo dal cielo 8, Enrico Ianniello: “Ci sarà una grande sorpresa su Vincenzo”

E sempre durante la chiacchierata con la giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni altre anticipazioni su Un passo dal cielo 8 le ha fornite Enrico Ianniello, attore che dà il volto al commissario Vincenzo Nappi: “Non si può svelare perché Vincenzo va a cavallo, sarà una grande sorpresa: non so cavalcare ma improvviso. Vincenzo vivrà una grande avventura che lo porterà lontano dalle vicende montanare”. E subito dopo ha aggiunto che non ha girato come regista alcune puntate quest’anno perché era stanco e la compagna Gabriella reclamava più tempo da passare insieme. Non mancheranno sorprese e colpi di scena, dunque, nelle nuove puntate di Un passo dal cielo 8 in cui arriveranno nuovi personaggi interpretati da Raz Degan, Alice Arcuri e Alberto Malanchino e Cecilia Bertozzi quest’ultima sarà Anna. E nel frattempo dal lunedì al venerdì su Rai1 a partire dalle 14.00 circa vanno in onda le repliche delle passate stagioni.