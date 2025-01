Anticipazioni Un posto al sole, puntata speciale del 1° gennaio 2025: raddoppia dopo la pausa

Dopo una breve pausa di un giorno, la longeva e storica soap di Rai3 è pronta a tornare in onda con un appuntamento speciale: Un posto al sole va in onda con un doppio appuntamento oggi, 1° gennaio 2025. Il nuovo anno si inaugura con ben due episodi incentrati sulle vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini. Il primo andrà in onda ad un orario anticipato rispetto al consueto: a partire dalle 20:30 ed il secondo subito dopo a partire dalle 21.05. Il motivo del raddoppio è presto detto: dopo infatti la puntata saltata in occasione della notte di San Silvestro, la rete decide di recuperare.

Cosa succederà nelle prossime puntate? Dalle anticipazioni Un posto al sole del primo episodio del 1° gennaio 2025 si scopre che l’ultimo giorno dell’anno arriverà anche a Palazzo Palladini e ci si preparerà per una serata davvero spumeggiante. Nella giornata non mancheranno i colpi di scena memorabili, risvolti inaspettati ma ci saranno anche delle tensioni. Mariella scoprirà cos’ha pensato Bice per lei e per la loro ultima notte dell’anno mentre Guido si dedicherà a Claudia. Samuel invece non riuscirà a non pensare a Micaela.

Un posto al sole anticipazioni, doppia puntata il 1° gennaio 2025: Samuel in crisi

E dalle anticipazioni Un posto al sole del 1° gennaio, inoltre, si scopre che cosa accadrà nella seconda puntata. Samuel e Micaela faranno l’amore ma il momento passato insieme si rivelerà carico di significato solo per Piccirillo. La gemella di Manuela, invece, rimarrà ferma sulla sua posizione di non volere una storia seria. Tuttavia Samuel non riuscirà a togliersela dalla testa e per lui sarà un Capodanno pieno di pensieri e molto poco sereno ed entrerà in piena crisi. Svelate le anticipazioni non resta che ricordare che la soap di Rai3 va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.50, eccezionalmente la puntata di oggi, 1 gennaio 2025, sarà doppia ed inizierà prima, dalle 20.30 fino alle 21.30 circa.