In occasione dell’ultimo giorno dell’anno Un posto al sole ha deciso di prendersi una piccola pausa, infatti non andrà in onda su Rai Tre stasera, martedì 31 dicembre 2024. I tantissimi fan dell’amatissima soap opera partenopea dovranno attendere fino a domani per assistere alle intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini e non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà nei prossimi episodi. Di sicuro novità e colpi di scena non mancheranno e faranno incuriosire non poco i telespettatori, questi puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per non perfere nessun dettaglio.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di Un posto al sole che verrà trasmessa su Rai 3 domani sera, mercoledì 1 gennaio 2025. Queste fanno sapere che gli inquilini di Palazzo Palladini si preparano a festeggiare la notte di Capodanno, a quanto pare l’ultimo giorno dell’anno per molti sarà piuttosto movimentato e pieno di novità.

Anticipazioni Un posto al sole 1 gennaio 2025: Bice ha combinato un ‘appuntamento’ a Mariella, lei scoprirà tutto

Il nuovo anno di Un posto al sole inizierà con tante interessanti novità che come al solito cattureranno non poco l’attenzione dei fan, in termini di ascolti la nota soap opera partenopea conquista sempre ottimi risultati. Gli episodi vengono trasmessi su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 circa e riescono sempre a tenere incollati al televisore moltissime persone. Oltre che sul piccolo schermo le puntate sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 1 gennaio 2025, Mariella scoprirà che Bice ha in serbo per lei una sorpresa, alla sua festa di Capodanno infatti ci sarà un uomo ad attenderla. Nel frattempo Guido si preparerà a festeggiare il Capodanno con Claudia e non vede l’ora di iniziare il nuovo anno con lei. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Samuel non riuscirà in nessun modo a togliersi dalla testa Micaela, soprattutto dopo il momento di passione che c’è stato tra loro e che lo ha illuso.