Torna per la gioia degli appassionati l’appuntamento serale più longevo di Rai 3: Un posto al sole riprende oggi con una nuova puntata – 20 agosto 2024 – e le anticipazioni promettono subito un focus sulle situazioni più ostiche e in sospeso. Da cerchiare in rosso le 20.50 per il ritorno della soap con protagonisti Viola, Pino e tutti i protagonisti che da anni allietano il pre-serata dei telespettatori. Tuffiamoci dunque nella anticipazioni Un posto al sole per la puntata di oggi 20 agosto 2024.

Stando alle anticipazioni Un posto al sole per la puntata di oggi – 20 agosto 2024 – la trama vedrà subito al centro il postino, Pino; l’uomo avvertirà la forte esigenza di parlare di con Damiano di una questione che solo più avanti diventerà più chiara anche agli appassionati. Nel frattempo, Mora non è ancora riuscita ad andare oltre l’ultima relazione; il ricordo del suo ex marito è ancora vivido e ancora non sono dissipate le ultime possibilità di riconquistarlo ma ignorando il fatto che l’uomo si sia ormai invaghito di un’altra donna di nome Viola.

Manuel rincuora sua madre… Scopriamo cosa è successo con le anticipazioni di Un posto al sole per oggi 20 agosto 2024

Le anticipazioni Un posto al sole – per la puntata di oggi 20 agosto 2024 – proseguono con un focus sulla situazione di Rosa; anche lei è in preda alle sofferenze d’amore con riferimento dalla figura di Renda. Nonostante le sue speranze siano quelle di un ritorno di fiamma, la convinzione di non poter tornare ad essere come un tempo è sempre più palese. A rendere ancora più ostica la situazione è l’ultima liaison del ragazzo, particolarmente preso dalla maestra. Intanto, la madre del piccolo Manuel non sta vivendo un periodo particolarmente motivante e, giù di morale, viene notata proprio dal bambino che cercherà in tutti i modi di riportare il morale quanto più alto possibile.