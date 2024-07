Anticipazioni Un posto al sole, puntata 16 luglio 2024/ Don Antoine sempre più vicino a Rosa, ma…

Anticipazioni Un posto al sole, 16 luglio 2024: scetticismo sul ruolo di Don Antoine

Domani sera, martedì 16 luglio 2024, su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la longeva soap opera che ormai da anni catalizza l’attenzione di numerosi telespettatori e tiene il pubblico con il fiato sospeso per le sue avvincenti trame; ma cosa ci rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Raiplay, per questo nuovo imperdibile appuntamento? Rosa continua a contare sull’aiuto e il supporto incondizionato di Don Antoine, il quale decide di aiutarla a risolvere una questione che presto si rivela piuttosto spinosa.

Non tutti però sembrano apprezzare l’ingresso del nuovo parroco del paese nella vita della protagonista: se Damiano sembra predisposto ad una comprensione e ad una accettazione del ruolo del sacerdote, sempre più vicino a Rosa, dall’altro lato arriveranno le critiche e i sospetti delle parrocchiane del paese su questo suo nuovo ruolo nella vita della donna. Ci saranno dei sviluppi su questo filone narrativo nelle nuove puntate della soap opera di Rai 3?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è accaduto nelle precedenti puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 nei giorni scorsi? I comportamenti di Alberto continuano a destare preoccupazione, soprattutto dopo aver esagerato con i suoi folli gesti e una corsa in auto che ha seriamente rischiato di coinvolgere anche Luca. Nel frattempo Manuel riceve la visita di Pasquale che, come sempre, manifesta la sua prepotenza rivolgendosi sfrontato al ragazzo, il quale non sa come reagire.

Intanto, Samuel vuole convincere Micaela a recuperare il loro rapporto che nell’ultimo periodo si è logorato sempre più; per Ornella c’è invece uno spinoso caso clinico da affrontare ma la dottoressa, grazie all’intuito e alle competenze mediche che la accompagnano ormai da tempo, riesce a risolvere l’imprevisto.

